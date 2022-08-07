Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A.'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde Ö.A. (43), idaresindeki otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi - Son Dakika

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