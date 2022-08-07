Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi - Son Dakika
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Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi

07.08.2022 22:18

Antalya'nın Finike ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Araç sürücüsü ile 16 yaşındaki kızı feci kazada yaşamını yitirdi.

Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde Ö.A. (43), idaresindeki otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ İLE 16 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A.'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi - Son Dakika
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