İKÜ 2025-2026 Kış Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İKÜ 2025-2026 Kış Sanat Etkinlikleri

İKÜ 2025-2026 Kış Sanat Etkinlikleri
04.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Üniversitesi, Hakan Altıner ve Ayla Yakıcı'nın etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi, 2025–2026 kış sanat sezonunda iki etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hakan Altıner'in 55 yıllık sanat yolculuğunu sahneye taşıyan 'Bu Işıltılı Hayali Ben Seçtim' 12 Şubat'ta Akıngüç Oditoryumu'nda; Ayla Yakıcı retrospektif sergisi 'Bütün Noktalar Sonda, Boşluk Sonsuzda' ise 11 Şubat–13 Mart tarihleri arasında İKÜ Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 2025–2026 sanat sezonu kapsamında tiyatro ve görsel sanatlar alanında iki ayrı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Usta tiyatrocu Hakan Altıner'in 55 yıllık sanat yolculuğundan kesitler sunduğu 'Bu Işıltılı Hayali Ben Seçtim' adlı müzikli anlatı, 12 Şubat da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Bir dönemin kültürel atmosferini sahneye taşıyan Altıner'e sahnede Gonca Birol Bahar ve Halis Murat Canaz müzikal performansları ve canlandırmalarıyla eşlik edecek. Etkinlikte, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, İlhan Şeşen, Nükhet Duru, Levent Kırca gibi sanat dünyasının önemli isimlerinden esinlenen portreler sahnede canlandırılacak.

SANAT GALERİSİNDE AYLA YAKICI SERGİSİ

Üniversitenin Sanat Galerisi, 2024'te hayatını kaybeden sanatçı Ayla Yakıcı'nın retrospektif sergisine de kapılarını açıyor. 'Bütün Noktalar Sonda, Boşluk Sonsuzda' başlıklı sergi, sanatçının soyut resim çalışmalarını bir araya getiriyor.

Eserleri uluslararası sanatçı kataloglarında yer alan ve Atatürk Kültür Merkezi'nden Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları'na uzanan pek çok kişisel ve karma sergiye imza atan Yakıcı'nın retrospektif sergisi, 11 Şubat – 13 Mart tarihleri arasında üniversitenin Ataköy Kampüsü'ndeki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: DHA

Kültür Üniversitesi, Hakan Altıner, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKÜ 2025-2026 Kış Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Emniyet müdürü bizzat sahaya indi Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:26:52. #7.11#
SON DAKİKA: İKÜ 2025-2026 Kış Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.