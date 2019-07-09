Son Dakika Haberleri: İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

38 dakika önce

Eskişehir 2019 yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]
Eskişehir 2019 yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlık etti. Toplantıda bir araya gelen il müdürleri, belediye ve kurum başkanları, yapılacak ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Koordinasyonda yaşanan sıkıntılar hakkında birebir görüşmeler de gerçekleştirilirken Eskişehir'deki gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve bütün kurum temsilcilerine söz hakkı verilmesi ile son buldu.

Yol ortak sorun

Toplantıda ana gündem maddesi ise çevre belediyelerin yaşadığı yol sorunu oldu. Seyitgazi, Mahmudiye ve Mihalıççık'ta yaşanan ölümlü trafik kazaları ile ilgili bölge yetkilileri şikayetlerini ve isteklerini Karayolları 4. Bölge Müdür Yardımcısı Rıza Mucukgil'e iletti. Çalışmaların yakın zamanda başlayacağı bilgisi alındı.

Yatırımların proje bedeli 4 milyar 977 milyon 540 bin lira

Öte yandan şehirde 22 yatırımcı kuruluşun gerçekleştirdiği yatırımların toplam proje bedellerinin 4 milyar 977 milyon 540 bin lira olduğu açıklandı. Toplam 330 adet projenin 71'i tamamlandığı ve 148'i devam etmekte olduğu öğrenildi. 40 projenin ise ihale aşamasında, 7 tanesinin ihalesi yapıldığı ve 64 projenin henüz başlamadığı aktarıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi! Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı Hükümetin kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:04:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]