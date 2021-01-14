İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı

14.01.2021 14:10

İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Aşılamayla pandeminin önündeki ışığı görmüş olacağız" İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli:

"Aşılamayla pandeminin önündeki ışığı görmüş olacağız"

KAYSERİ - İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yaptı. Açıklamalarda bulunan Benli; "Kısıtlamaların kalkması açısından önemli bir aşama olarak görüyoruz. İnşallah aşılamayla pandemiden en az hasarla kurtulmuş olacağız diye ümit ediyorum" dedi.

Talas 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları korona virüs aşısı oldu. Sağlık çalışanlarına aşıyı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaptı. Pandeminin ortadan kalkmasında en önemli rolün aşılama olacağını aktaran Benli yaptığı açıklamada; "Pandeminin önüne geçmek için korona virüs aşısını tüm illerde sağlıkçılardan başlamak üzere aşılama başlamış bulunmakta. Biliyorsunuz pandeminin tedavisi şeklinde 3 yol var. En önemlisi aşılama, ikincisi tedavisini bulursunuz üçüncüsü mesafeyi açarsınız. Burada aşılamayla pandeminin önündeki ışığı görmüş olacağız. Bu yangını söndürmenin en etkili yolu aşılamadır. Bugün de bu aşılama başlamış oluyor. Bu aşılamayla birlikte ülkemizin pandemiyi yönetmedeki başarısı biraz daha ilerlemiş olacak. Bugün de Kayseri'deki ilk aşılarımızı Talas 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde uygulamış olacağız. Aşılamada aile sağlığı merkezlerinin değerlendirilmesini önemsiyorum. Çünkü Kayseri'de 100 ayrı yerde aile sağlığı merkezimiz var. Bu aile sağlığı merkezlerinde insanlarımız rahatlıkla aşılama hizmeti alabilecekler. Burada önemli olan konu şu; aşılamada bildiğiniz gibi risk sıralamasına göre aşılama yapılacaktır. E-Nabız üzerinden aşılama olup olmayacağımızı görebiliyoruz. Şuan E-Nabız üzerinden aşılamaya hak kazanmış bir durum mevcut ise Merkez Hastane Randevu Sistemi'nden randevu alarak aşılama gerçekleştirilecek. Kısıtlamaların kalkması açısından önemli bir aşama olarak görüyoruz. İnşallah aşılamayla pandemiden en az hasarla kurtulmuş olacağız diye ümit ediyorum. Yerli aşının Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilmesinde ve Türkiye'de şuanda en önde giden aşı olması açısından başta aşı çalışması yapan Aykut Darendeli hocama ve ekibine, ayrıca onlara yüksek destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'a şükranlarımı iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa zamanda aşıyı belli bir aşamaya getirerek hizmete girer diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Benli ayrıca Kayseri'ye sağlık çalışanlarına göre aşı gönderildiğini ve şuanda 15 bin 760 aşının ellerinde olduğunu aktardı.

İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı
İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı
İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı
İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarına aşı yaptı - Son Dakika


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