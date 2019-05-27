İlber Ortaylı'dan ADÜ'ye büyük onur

Dünyaca ünlü Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Aydın Kitap Fuarı'nda yer olan ADÜ standında Tarih Bölümü Öğretim üyelerinin yazdığı kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Aydın Kitap Fuarı'nda yer olan ADÜ standında Tarih Bölümü Öğretim üyelerinin yazdığı kitaplara yoğun ilgi gösterdi.



Okurlarıyla buluşmadan önce fuarı gezen Prof. Dr. Ortaylı, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın eşlik ettiği Prof. Dr. Ortaylı, imza vereceği alana geçerken ADÜ standına uğradı. Burada Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Başaran'ın kitaplarını soran Prof. Dr. Ortaylı, yazarın stantta bulunan çalışmalarını aldı.



ADÜ Tarih Bölümünün oldukça önemli 'Milli Mücadele' ve 'Yerel Tarih' yayınları olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha sonra başta Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran olmak üzere Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, Doç. Dr. Tanju Demir, Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş ve Dr. Öğretim Üyesi Bülent Çelik'in kitaplarından oluşan geniş bir seçkiyi Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'tan kabul etti.



Atçalı Kel Mehmet Efe Batı Anadolu'da Eşkiyalık ve Zeybeklik, 19. Yüzyılda Karacasu, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tire, 19 Yüzyıl Osmanlı Belgelerinde Yenipazar, 19 Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova, Milli Mücadelede Kuşadası Cephesi ve Önderleri, Milli Mücadelede Nazilli Cephesi ve Önderleri, Milli Mücadelede Germencik Cephesi ve Önderleri, Milli Mücadelede Menderes'in Öte Yakası Koçarlı Cephesi ve Önderleri, Milli Mücadele Tarihi İçinde 85. Yılında Nazilli Kongreleri'nin Yeri ve Önemi, Kuşadası Cephesi ve Önderleri, Tralleis Augustus Neokratı, Osmanlı Devleti'nde Bir İdari-Mali Yeniden Yapılanma Uygulaması Örneği Aydın Muhassılığı, Arşiv Belgelerine Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Birgi ve Birgililer, Kadı Sicillerine Göre Denizli (1774-1812), Denizlerdeki Osmanlı kitaplarını kabul eden Prof. Dr. Ortaylı ADÜ Tarih Bölümü öğretim üyelerine teşekkür etti.



Dışarıda gerçekleşen ve saat 15: 00'te başlayarak yaklaşık 2 saat süren imza programı öncesi programın düzenleneceği alanda uzun kuyruklar oluştu. Aşırı sıcak altında kitapseverlerle buluşan Prof. Dr. Ortaylı'ya Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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