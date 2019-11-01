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Son Dakika Güncel İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti

İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti

6 saat önce

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti.

İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti, System.String[]

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı İlçe Emniyet Müdürlerinin görev yerleri değişti. Muğla İl Emniyet Müdürü


Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun atama kararında yer alan değişikliklere göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.


Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özher Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Muğla İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Osman Karar Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne, Fethiye Deniz Limanı Şube Müdürü Ömer Zeren Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.


Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın ise görev yeri sabit kaldı. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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