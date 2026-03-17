Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak

17.03.2026 19:44  Güncelleme: 20:14
Batı Karadeniz'in 5 bin 600 metre pist uzunluğu ile en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde kayak severleri ağırlayacak.

Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor. Kastamonu il merkezine 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz Dağı, Ramazan Bayramı'nda kayak severleri ağırlayacak. Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra Samsun, Sinop, Bartın, Amasya, İstanbul, Ankara ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi, dağın manzarası eşliğinde kayak, snowboardın yanı sıra, kızakla kayma imkanı sunuyor. Kayak merkezinde ATV turları ve yürüyüş de yapılabiliyor.

'MART SONUNA DEK KAYAK DEVAM EDECEK'

Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Hakkı Kaya, "24 Aralık 2025 tarihinde başlayan sezonumuz kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bizim, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir sloganımız var; kayak martta daha güzel. Çünkü sis ve rüzgar engeli yok. Birinci ve ikinci etap pistlerimizle bir haftalık okulların ara tatilinde de dahil, bayram tatilinde de kesintisiz bir şekilde mart ayı sonuna kadar kayak devam edecek. Tüm kayak severleri Ilgaz Dağı'na bekliyoruz" dedi.

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tesislerin bulunduğu noktanın bin 800 rakımda olduğunu söyleyen Kaya, "Şu anda bulunduğumuz noktada bin 800 rakımdayız, 1 metre civarında kar var. İkinci etapta 2 bin 200 rakımda 2 metre civarında kar var. Birinci etap 2 bin 150 metre halat uzunluğu, 3 bin 600 metre pist uzunluğuna sahip. İkinci etapta bin 180 metre halat uzunluğu ve 2 bin metre pist uzunluğuyla Batı Karadeniz Bölgesi'nin 5 bin 600 metre ile en uzun pisti" diye konuştu.

'HERKESE BURAYI TAVSİYE EDİYORUM'

Ankara'dan Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya gelen Derya Demirel de, "Uzun zamandır Ilgaz Dağına geliyorum. Ilgaz Yurduntepe'yi çek seviyoruz. Mekanikleri ve pistleri harika, Mart ayında da özellikle burası çok güzel. Herkese burayı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da yaşayan Emrah Koyutürk ise, "Ilgaz Dağı'na fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Haftada iki veya üç defa Ilgaz'a geliyorum. Kayak tatilleri gerçekten çok güzel oluyor Ilgaz. Ramazan Bayramı tatilinde Ilgaz'a gelmek isteyen arkadaşlara gerçekten burasını tavsiye ediyorum. Havada çok güzel, fırtına ya da siste yok. Gayet ailecek vakit geçirebileceğimiz çok güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya gelen Veli Şahin de, "Ben, Türkiye'nin her yerinde kayak yaptım, 6-7 yıldır kayıyorum; Sarıkamış, Erzurum, Kayseri, Bolu.. Ilgaz Dağı, Ankara'ya yakınlığı nedeniyle 2.5 saat sürüyor ve gelip kayma duygumuzu çok iyi tatmin ediyoruz. Ilgaz'ı çok seviyoruz ve sürekli buraya gelmek istiyoruz. Kayak ihtiyacımız olduğu anda böyle bir hevesimiz geldiğinde hemen Ilgaz'a geliyoruz. Çok iyi bir yer, herkese tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:25:55.
