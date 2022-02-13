Üye Girişi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor

13.02.2022 15:53

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki kayak merkezine, Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçiriyor.

Hafta sonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Ziyaretçilerden Hasan Saçan, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'na ilk kez geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'nın doğasını ve pistlerini çok beğendiğini anlatan Saçan, Ilgaz Dağı'nda kayak yapmanın keyifli olduğunu belirtti.

Mustafa Kuzucuoğlu da Ilgaz'ı çok beğendiğini ifade ederek herkesi Ilgaz'a davet etti.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
16:30 Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 17:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement