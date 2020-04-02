Ilgın'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Ilgın'da bir mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Ilgın Kaymakamı Fatih Kadiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Argıthanı Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını belirtti.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi. Jandarma ekiplerinin mahallede, giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:47 Kaynak: AA
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