Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini fuara götürdü

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 'Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Fuarı'nı ziyarete götürdü.

Ilgın'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletme sahiplerini en iyi ve en verimli cins hayvanlarla buluştuğunu hatırlatan Dernek Başkanı Abdullah Altan, şunları kaydetti:

"Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında sürü yönetimi elemanı sertifikası olan üreticilerimizi Yenişehir'de düzenlenen Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Fuarında teknik gezi ile yaklaşık 15 farklı yerli ve yabancı ırkları yerinde görme ve ırkları tanıma fırsatını sağladık. İlçemizden fuara 45 üreticimiz ile katıldık. Ayrıca hayvan ıslahı ırk ıslahı yapmış Türkiye'nin önde gelen çiftlik yöneticileri ile hayvan ıslah çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunma imkanını bulduk. Projemizin amacı hayvan ıslahı ırk ıslahını ilçemizdeki üreticilerimize benimsetmek ve bu yolda somut adımlar atmaktır. Proje kapsamında yine ilçemizde yaklaşık 350 aktif küçükbaş üreticilerimizden 145 kişiye Sürü Yönetimi Elemanı eğitimi vererek sertifikalarını takdim ettik."

Altan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman üreticilerin istek ve şevkini gördüğünü, en yakın zamanda ilçede kuzu ölümleri, doğum ve ishal ile ilgili konferans vereceğini sözlerine ekledi.

Üreticileri bilinçlendirme adına yapılan projeden duyduğu memnuniyeti iade eden dernek başkanı Altan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kaymakam Yununs Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli Uğur'a desteklerinden dolayı üreticiler adına teşekkür etti.