İlhami Özcan Aygun: "Yerli Elektrikli Traktör Müjdesi Fiyasko. Cumhurbaşkanı'nı Gene Aldatmışlar"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizme üstüne galoşla binerek tanıtımını yaptığı yerli elektrikli traktör projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 'yenilikçi olmadığı ve çığır açmayacağı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığını belirterek, "Demek ki Cumhurbaşkanı'nı gene aldatmışlar" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yerli elektrikli traktör projesiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın traktörü geliştiren firmaya "teknolojinin yenilikçi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığını" bildirdiğini aktaran Aygün, şöyle konuştu:

"O MÜJDE GENE FİYASKO"

"2014-2015 seçimlerinde yerli uçağımız havada demişlerdi. Billboardlarda bu reklamları yapmışlardı. Ama oluşmadı, hayaller devam ediyor. Aynı şekilde yerli ve milli elektrikli traktörümüzle ilgili de müjde verilmişti. Geçen dönemki Tarım Bakanı Sayın Pakdemirli tarafından 'müjde' dedi, o müjde gene fiyasko.

"UZAYIN BIRAKIN YERLİ TRAKTÖR PROJESİNİ İPTAL EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, galoşla beraber güneş gözlükleriyle birlikte elektrikli traktörün önünden fotoğraf vermişti. 2022 Ocak ayında seri üretime başlıyoruz demişlerdi ama Ocak 2022 bitti. Şimdi karşılaştığımız tablo, 23 Mayıs 2022'de Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından bir yazı geliyor. Projeden çıkıldığını ve iptal olduğunu söylüyorlar. Hani biz uzaya gidecektik. Uzaya gitmeyi bırakın yerli ve milli traktörümüzün projesini iptal ediyoruz. AK Parti dediğiniz zaman hayallerle yola çıkıyoruz, sonra gerçekler zaman içinde ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Yıl 2022, normalde ocak ayı içinde traktörler banttan inecekti. Haziranda aldığımız bu bilgiyle birlikte bu projenin sona erdiğini görüyoruz. Yani yanılmadık, söylemiştik. Ama biz Millet İttifakı iktidarında yerli ve milli elektrikli traktörümüzü banttan indireceğiz ve çiftçimizin hizmetine vereceğiz.

"CUMHURBAŞKANI'NI GENE ALDATMIŞLAR"

Cumhurbaşkanının söylediği ve müjde olarak verdiği bu proje acaba nasıl Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nca yenilikçi olmadığını merak ediyorum. Komisyon kurulmuş, bu projenin yenilikçi proje olmadığını ve çığır açmayacağını ifade ediyor. Demek ki Cumhurbaşkanı'nı gene aldatmışlar. Buradaki bilim insanları böyle bir tarihi projeyi, dünyada elektrikli araçların en revaçta olduğu dönemde, böyle bir elektrikli traktörün yenilikçi bir proje olmamasını değerlendiren bilim insanlarının buradan merak ediyorum. Nasıl bir akıl tutulması yapmışlar, anlamış değilim"