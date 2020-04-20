İlhan Parlak: "Karantinadan sonra en az bir aya ihtiyacımız var" - Son Dakika
Son Dakika Spor İlhan Parlak: 'Karantinadan sonra en az bir aya ihtiyacımız var' - Son Dakika Spor

İlhan Parlak: "Karantinadan sonra en az bir aya ihtiyacımız var"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, "Eğer ligler oynanacaksa karantinadan sonra en az 30 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

İlhan Parlak:

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, "Eğer ligler oynanacaksa karantinadan sonra en az 30 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başkent ekibinin golcü futbolcusu İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcular, kulüpler ve federasyonun zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Liglerin oynanıp oynanmayacağı ya da ne zaman başlayacağı büyük ihtimal 15 Mayıs'tan önce belli olmayacak." diyen 33 yaşındaki oyuncu, futbolcular olarak fiziksel durumlarını belli bir seviyede tutabilmek için egzersizlere evde devam ettiklerini dile getirdi.

İlhan, antrenörlerin verdikleri programlar doğrultusunda çalıştıklarını ancak bunun saha idmanlarının yerini tutmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Karantina süreci bittikten sonra 'ne zaman hazır olunur' diye sorulacak olursa, ligler bittikten sonra 1 ay gibi bir ara veriliyor. Daha sonra yeni sezona hazırlanmak için yaklaşık 30-40 gün arası oyuncular hazırlanma dönemi geçiriyor. Eğer ligler oynanacaksa karantinadan sonra en az 30 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her şeyden önemlisi insan sağlığı. İnşallah bir an önce bu virüs illetinden kurtulur, normal hayatımıza döneriz. Bu süreç bizleri olumsuz yönde etkiledi. Çünkü evde karantinadayız, dışarıya çıkmıyoruz. Yaptığımız meslek dolayısıyla fizik kondisyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Onun için evde yaptığımız çalışmalar bizleri sıfıra indirmemeye yönelik. Sonuçta bizim tam fit halde hazır olmamız için en az 4-5 haftaya ihtiyacımız var."

"Liglerin geleceğiyle ilgili şu an net bir şey söylemek mümkün değil." ifadesini kullanan İlhan, "Çünkü daha önce dünya futbol tarihinde böyle bir olayla karşılaşılmamış. Böyle bir olay daha önce hiç yaşanmadığı için emsal kararlar da alınmamış. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızı hem de federasyonumuzu zorlu bir süreç bekliyor. Sonuçta biz futbolcular olarak onların alacağı her türlü karara saygı duyup işimize devam edeceğiz. Ligler ne zaman başlar, nasıl olur, bunlar onların alacağı kararlar. Ama dediğim gibi biz futbolcuların en az bir aya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli futbolcu, evde spor dışında neler yaptığını "Kuzenim ve arkadaşlarımla kalıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum, yemek yapıyorum, puzzle yapıyorum, kitap okuyorum, satranç, PlayStation oynuyorum, dizi izliyorum. Boş zamanlarımı bir şekilde değerlendirmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum." sözleriyle anlattı.

"Bilgi birikimimi aktarmak istiyorum"

Kariyer planlamasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan İlhan, "Bu işi çok sevdiğim için futbolcu oldum ve uzun zaman daha devam etmek istiyorum. Tabii bu anlamda fiziksel ve mental olarak her zaman kendimi en üst seviyede tutmam gerekiyor." dedi.

İlhan, 33 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Nereden bakılırsa 32 birbirinden değerli teknik direktörle çalıştım, 7 güzel futbol kulübümüzde oynadım. Bu zaman zarfında deneyimlerim, bilgi birikimlerim oldu. Bilgi birikimimi de futbolu bıraktıktan sonra gelecek nesile bir şekilde aktarmak istiyorum. Bu teknik direktörlük olur, yöneticilik olur. Daha tam onun kararını vermiş değilim. Ama şunu biliyorum ki kendimi birçok anlamda geliştirmem gerekiyor, özellikle dil konsunda. Avrupa futbolunu daha yakından takip etmem gerekiyor. Şu an bunlar sadece düşünce." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey bizi bu davadan geri çeviremez"

İlhan Parlak, şu anki tek düşüncesinin ise "MKE Ankaragücü'nde başarı olmak ve takımıyla beraber ligde kalabilmek" olduğunu belirtti.

MKE Ankaragücü'nün kümede kalacağına inandığının altını çizen İlhan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de sezon başında transfer tahtasını açamayan tek kulüptük. Gerçekten çok zor, sıkıntılı zamanlar geçirdik. Çünkü fazla alternatifli kadromuz yoktu. Daha sonra Fatih (Mert) başkan önderliğinde güzel bir ekip oluşturuldu ve Ankaragücü'nü resmen büyük bir sıkıntıdan kurtardılar. Hakikaten kimsenin beklemediği açılmaz denilen transfer tahtasını devre arasında açtılar ve birbirinden değerli 8-9 arkadaşımızı takımımıza kattılar. Ankaragücü, Ankara'nın en büyük sivil toplum örgütü. Bu camiaya gönül vermiş binlerce insan var. Dolayısıyla Ankara ve Türkiye için inanılmaz bir değer. Biz de bu durumun farkındayız. Gelen arkadaşlarımıza da camianın ne kadar önemli, değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Uyum sürecini kısa bir sürede atlattık, iyi de bir çıkış yakalamıştık. Çaykur Rizespor ile oynadığımız son maçı da kazanmıştık. Bu birliktelik ve inançla ligde kalacağımıza canı gönülden inanıyordum. Tabii böyle bir durum söz konusu oldu. Ne olursa olsun, oynansa da oynanmasa da hiçbir şey bizi bu davadan geri çeviremez. Ankaragücü'müzü ligde tutmak için başta ben ve takım arkadaşlarım olmak üzere herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına canı gönülden inanıyorum."

MKE Ankaragücü, İlhan Parlak, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:02 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlhan Parlak: "Karantinadan sonra en az bir aya ihtiyacımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]