İlik nakli bekleyen Duygu için kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika

İlik nakli bekleyen Duygu için kök hücre bağışı kampanyası

İZMİR'de, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in lösemiye yakalanan eşi Duygu Alkan Tengiz'e (42), mayıs ayında oğlu 12 yaşındaki Tarduhan'dan ilik nakli gerçekleşti.

İlik nakli bekleyen Duygu için kök hücre bağışı kampanyası, System.String[]

İZMİR'de, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in lösemiye yakalanan eşi Duygu Alkan Tengiz'e (42), mayıs ayında oğlu 12 yaşındaki Tarduhan'dan ilik nakli gerçekleşti. Ancak nakilden 4 ay sonra hastalığın nüksetmesiyle birlikte Tengiz'in yakınları bu kez, kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bağlı hastanede çalışan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in eşi, iki çocuk annesi Duygu Alkan Tengiz'e, geçen yıl kasım ayında lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapiye başlayan Tengiz için Türkiye'den uyumlu donör bulunamadı. Aileye müjdeli haber, Almanya'dan geldi. Uyumlu çıkan 3 kişi olduğunu öğrenen aile, nakil için hazırlık yaparken, araya koronavirüs salgını girdi. Uyumlu donörlere ulaşamayan Tengiz'e bu sefer oğlu Tarduhan umut oldu. Mayıs ayında Tengiz'e yüzde 50 uyumla oğlundan ilik nakli yapıldı. Fakat nakilden 4 ay sonra hastalık nüksetti ve aile tekrar ilik arayışına başladı. Medical Park Hastanesi'nde yoğun bakımda kemoterapi gören Duygu Tengiz, hayata tutunabilmek için uyumlu donörü bekliyor.

'KAN BAĞIŞI KONUSUNDA ÖZVERİLİ OLMAK GEREKİYOR'Koronavirüs salgınından sonra Kızılay'a yapılan kan bağışlarının oldukça azaldığını aktaran Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Kızılay'ın veri tabanının oldukça yetersiz olduğunu öğrendik. Yakınlarımız ve hastane yönetimi Duygu için bir bağış kampanyası başlattı. Hem bizim için hem de diğer hastalar için veri tabanını genişletmek istiyoruz. Hastalığı hesaplayamıyorsunuz. Neyin ne zaman başınıza geleceğini bilmek mümkün değil. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de sorun var. Kan bağışı konusunda daha özverili olmak gerekiyor. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. Vatandaşlarımız Kızılay'ın kurduğu çadırlarda kan ve ilik bağışı yapabilirler. Kan bağışını 18-65 yaşı arasındaki, ilik bağışını 18-50 yaş arasındaki kronik rahatsızlığı olmayan kişiler yapabilir" dedi.'YOĞUN BAKIMDA'Eşinin hastalık sürecini anlatan Prof. Dr. Tengiz, "Bir kitle bulundu. Yaptığımız incelemeler sonucu göğüs duvarında kitleler olduğunu gördük. Yapılan biyopsi sonucu lösemi tanısı aldık. Kemoterapiye başlandı. Önemli bir baskılama yaptıktan sonra kemik iliği nakli için donör aradık. Ama maalesef Türkiye'de bulamadık. Almanya'dan 3 kişinin uyumlu olduğunu saptadık. Onlarla yazışmaya başladık ancak koronavirüs salgını araya girince, o işlemi de gerçekleştiremedik. Daha sonra yüzde 50 uyum olan oğlumuz Tarduhan'dan kemik iliği nakli yapıldı. Fakat 4 ay sonra hastalık tekrar nüksetti. Donör arayışımız tekrar başladı. Almanya'yla irtibat halindeyiz. Duygu şu an yoğun bakımda. Mevcut lösemik hücrelerini yok ettikten sonra en kısa sürede nakil yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Duygu Alkan Tengiz için bugün Alaçatı pazar yerinde, 21 Eylül'de Karşıyaka'da, 22 Eylül'de ise Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'nda kan ve kök hücre bağışı alınacak.


Kardiyoloji bölümü, İlik Nakli, Kök Hücre, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlik nakli bekleyen Duygu için kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika

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