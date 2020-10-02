İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi - Son Dakika

İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşların talepleri doğrultusunda İlimtepe için müjdeleri peş peşe verdi.

İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşların talepleri doğrultusunda İlimtepe için müjdeleri peş peşe verdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün göreve gelir gelmez hayata geçirdiği Halk Meclisi toplantıları İlimtepe ile devam etti. Pandemi süreci dolayısıyla halk meclisi toplantısının formatı değişmiş, sadece muhtar, bölgenin meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte saha gezisi olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bu kapsamda da Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün İlimtepe'de incelemelerde bulundu. İlk olarak Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ile bir araya gelen Başkan Söğüt, muhtarlık binasında genel bir değerlendirme aldı. Mahalle incelemesine ayrıca İYİ Parti Meclis Üyesi Reşat Sarı, başkan yardımcıları, birim müdürleri de katıldı. Muhtarlık binasında vatandaşların ATM ve PTT şubesi talepleri sonrası direkt telefonla yetkililerle görüşen Başkan Söğüt, PTT şubesinin geleceğini ve bölgeye ortak ATM için de adım atıldığını belirtti.

Başkan Söğüt daha sonra bölgede incelemelerde bulundu. 17 Ağustos İlkokulu'nu gezen Başkan Şener Söğüt, yetkililerden bilgi aldı. Muhtar Kazım Elmas ile birlikte bölgede eksik görülen noktaları gezen Başkan Söğüt, eksiklerin giderilmesi konusunda müdürlere talimat vererek çalışmaları başlattı.

Vatandaşların park talepleri sonrasında da bölgede Kocaeli'nin en büyük millet bahçesinin hayata geçeceğini belirten Başkan Şener Söğüt, "İlimtepe gerçekten Körfez'in geleceği konumunda olan bir bölge. Şimdi TOKİ burada bin 500 konut yapacak. Hemen yanında da 400 dönümlük alanda Millet Bahçesi hayata geçireceğiz. Bu bölgenin en büyük millet bahçesi olacak. Seyir terası ile de o bölge adeta bir yaşam alanına dönüşecek. Körfezlinin nefes alabileceği, macera parkları gibi bölümlerle de çocuklarımızın hatta gençlerimizin güzelce vakit geçirebileceği alanlar oluşturacağız. Sadece bu bölge için değil, Körfez hatta Kocaeli için önemli bir alan oluşacak" dedi.

Ulaşım noktasında da yeni İlimtepe yolunun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesinin yapıldığını ve kısa süre içerisinde ilk etap için çalışmaların başlayacağını dile getiren Başkan Söğüt, "Mevcut yollarımızda zaten sürekli bakım-onarım çalışmaları yapıyoruz. Kullanılmayan durumdaki eski yolda da düzenleme yaptık. Bölgenin ihtiyaçlarını biliyoruz ve ona göre planlarımızı yapıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi
İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi
İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi

Şener Söğüt, Kocaeli, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlimtepe için müjdeler peş peşe geldi - Son Dakika

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