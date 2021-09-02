Üye Girişi
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı - Son Dakika

İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı

02.09.2021 10:46
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre 2021 yılının ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 12,06 milyar dolar ihracat, 9,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre 2021 yılının ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 12,06 milyar dolar ihracat, 9,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29'uncu ve 35'inci fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2021'nin ilk 7 ayında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 arttı.

Özet Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre, 2021'in ilk 7 ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 oranında artarak 12,06 milyar dolara, ithalat yüzde 10,1 artarak 9,20 milyar dolara ulaştı.

AY BAZLI İHRACAT RAKAMLARI

Temmuz 2021'de ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 1,53 milyar dolar, aylık ithalat ise yüzde 12,4 artarak 1,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk aylarında ithalat önemli bir artış eğilimindeydi. Nisan ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artan aylık ihracat ve ithalat artış hızının yavaşlaması ile bu trendde değişim işareti görülmüştü. İhracat mayıs ayında da belirgin şekilde artarken, 2021 yılında ilk kez mayıs ayında ithalatın önceki yılın aynı ayına kıyasla gerilemesi, yılın başından bu yana devam eden yüksek ithalat trendinin değiştiğini göstermişti. İhracatın artması, ithalatın yavaşlaması yönündeki olumlu trend, haziran ayında güçlenerek devam etti, temmuz ayında ise bu trend değişti.

DIŞ TİCARET FAZLASI GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR

2021 yılının başlarında ithalatın artış eğiliminde olmasından olumsuz etkilenen dış ticaret fazlası, yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı döneminin gerisinde kalmıştı. Mayıs verilerinin gelmesiyle 2021'de ilk kez dış ticaret fazlası, önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmış; 2021'in ilk 5 ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 artarak 1,63 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Haziran'daki güçlü ihracat verileriyle, 2021'in ilk 6 ayında dış ticaret dengesi yüzde 62,9 arttı, 2,36 milyar dolar dış ticaret fazlası kaydedildi. Temmuz ayında ise dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 2,85 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birim ihracat değeri 2021'in ilk 7 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 1.101 dolar/ton olarak gerçekleşti. İthalat birim değeri ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 artışla 634 dolar/ton'a yükseldi.

DIŞ TİCARETTE EN YÜKSEK HACİMLİ ÜRÜNLER

2021'nin ilk 7 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un ve makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13,7'sini oluşturdu.

Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla soya fasulyesi, buğday ve ham ayçiçeği yağı oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 27,2'sini, yani 4'te 1'inden fazlasını oluşturdu.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖRLER

2021'in ilk 7 ayına ait dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, yaş meyve, bitkisel yağ ve balıkçılık ve su ürünleri sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 43,2'si bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Aynı dönemde hayvan yemi, bitkisel yağ, un, nişasta ve kakao-çikolata sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ithalatın yüzde 71,3'ü, yani 3'te 2'sinden fazlası bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Tek başına hayvan yemi sektörü, 2021'in ilk 7 ayında 2,5 milyar doları geçen hacim ile toplam ithalatın yüzde 27,2'sini, 4'te 1'inden fazlasını oluşturdu. Bitkisel yağ sektörü, 2021'in ilk 7 ayında 1.733 milyon dolarlık ithalat ile toplam ithalatın yüzde 18,8'ini oluşturdu.

İHRACATIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI SEKTÖRLER

2021 yılının ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını değer olarak en fazla arttıran sektörler şeker ve şekerli mamuller sektörü, bitkisel yağ sektörü, balıkçılık ve su ürünleri sektörü, yaş meyve sektörü ve beyaz et sektörü oldu. Aynı dönemde ihracatın gerilediği 2 sektör tütün ve mamulleri sektörü ve makarna sektörü oldu.

2021 yılının ilk 7 ayında önceki yılın aynı ayına göre ithalatı değer olarak en çok artan sektörler nişasta sektörü, bitkisel yağ sektörü, hayvan yemi sektörü, ambalajlı su sektörü ve alkollü içkiler sektörü oldu.

İthalatın en çok düştüğü 5 sektör makarna, şeker ve şekerli mamuller, un, tütün ve tütün mamulleri ve canlı hayvan ticareti sektörü oldu.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

2021'in ilk 7 ayında dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan 5 ülke Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 35,5'ini oluşturdu.

Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, tavuk eti, gofret ve waffle; Almanya için ambalajlı fındık, fındık içi ve kiraz; Rusya içinse alabalık, şeftali ve mandalina oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2021 yılının ilk 7 ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya, Brezilya, Ukrayna, ABD ve Malezya oldu. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48,1'ini oluşturdu.

Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ham ayçiçeği yağı ve dane mısır; Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün; Ukrayna'dan yapılan ithalatta dane mısır, soya fasulyesi, buğday oldu.


İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı
İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ticaret, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:23:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk 7 ayda dış ticaret dengesi yüzde 43 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement