İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi - Son Dakika

İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi

22.05.2021 10:59
İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Bal Evi"nin ilk satış noktasını merkez Yenişehir ilçesine yerleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Bal Evi"nin ilk satış noktasını merkez Yenişehir ilçesine yerleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hem birinci elden hem fiyat olarak ekonomik hem sağlıklı hem güvenilir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen proje ile bal ve arı ürünleri üreticilerinin hayali gerçek oldu. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında ve birlik üyelerinden gelen taleple hayata geçirilen "Bal Evi", arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştıracak. Birliğe kayıtlı 4 bine yakın yetiştiricinin ürettiği bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri Bal Evi satış noktaları aracılığıyla doğrudan vatandaşlara satılacak. İlki Yenişehir ilçesinde yerleştirilen Bal Evi, GMK Bulvarında Dumlupunar Anadolu Lisesi yanında bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Bal Evi'ni ziyaret etti. Bal Evi'nde Başkan Seçer'i, üzerinde "Arıları Koruyalım" yazılı tişörtleri olan minikler ellerinde "Arı yoksa yaşam da yok" ve "20 Mayıs Dünya Arı Günü Kutlu Olsun" dövizleri ile karşıladı.

"Hem birinci elden hem fiyat olarak ekonomik hem sağlıklı hem güvenilir"

Başkan Seçer, Bal Evi'nin vatandaşların rahatça ulaşabileceği bir konumda olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın son derece rahat ulaşabileceği bir bölge üzerindeyiz, Dumlupınar Lisesi'nin hemen köşesi. Burada; bölgemizde, Toroslar'ın eteklerinde, Mersin'in ovalarında, narenciye bahçelerinde, katran ormanlarına kadar bölgedeki bitkilerden, onların çiçeklerinden arıların elde ettikleri ürünlerin tamamı satılıyor. Hem birinci elden hem fiyat olarak ekonomik hem sağlıklı hem güvenilir" dedi.

"Birliğimizin kontrolünde, onların fiyat belirlemesiyle bu ürünler pazarlanıyor"

Vatandaşların doğal arı ürünlerine ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Seçer, yapılan Bal Evi sayesinde Mersinli vatandaşların doğal ve katkısız arı ürünlerine ulaşabileceklerini söyledi. Seçer, "Biliyorsunuz arıcılık sektöründe ürünler konusunda bazı problemler yaşanabiliyor. Bal diye satılıyor ama aslında içinde çok farklı ürünler olabiliyor. Yanıltıcı, tüketiciyi kandıran, aldatan bazı ürünler olabiliyor ama burada yüzde 100 güvenilir, çünkü bizim birliğimizin denetiminde, onların kontrolünde, onların fiyat belirlemesiyle burada bu ürünler pazarlanıyor" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak arı üreticimizin yanındayız"

Seçer, Türkiye ve Mersin'in arıcılık sektöründe iyi konumda olduğunu belirterek, arı ürünlerinin üretim tekniklerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu konuda verilecek desteklerle verim ve kalitenin artacağını ifade eden Seçer, "Bölgemiz arıcılık yönünden zengin bir bölge ve bu bölgede çok çeşitli endemik bitkiler var. Türkiye aslında bu açıdan da zengin. Kovan sayısı bakımından Mersin, Türkiye içerisinde fena bir durumda değil rakamsal olarak ama kovan başı verim sıkıntılı. Bunun anlamı şudur; üretimi daha teknik yapmak gerekiyor. Bu konuda da bilimsel yöntemlerle çalışmak gerekiyor. Tabii ki birliğimizin, bizlerin, bazı üniversitelerdeki ziraat fakültelerindeki bu üretime ait bölümlerin destekleriyle de arıcılık sektörü üretim, kalite, verimlilik bakımından gelişecektir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Arı üreticimizin de yanındayız. Bir müddet önce arı üreticilerimize ekipman desteği yaptık. Bu gördüğünüz evleri de bizlerin katkısıyla buraya kurdu arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

"Bölgemizde ihtiyaç duyulan her alanda bu noktaları oluşturacağız"

Başkan Seçer, Bal Evi'nin Mezitli ve Tarsus'ta da kurulacağını sözlerine ekleyerek, "Yine Mezitli ilçemizde kurulacak. Tarsus ilçemizde bir tane kurulacak. Bölgemizde ihtiyaç duyulan her alanda arı üretiminden elde edilen ürünlerin pazarlanması için bu noktaları oluşturacağız" diye konuştu.

Mersinli doğal ve katkısız bal ürünlerine Bal Evi'nden ulaşacak

Bir kısmı geri dönüşüm malzemelerinden en az maliyetle yapılan ve Büyükşehir Belediyesinin ustalarının ellerinde şekillenen Bal Evi, tanzim satış noktası niteliğinde hizmet veriyor. Bal Evi sayesinde tüketici tamamen doğal ve katkısız arı ürünlerine ulaşırken, üretici de ürettikleri ürünlerini doğrudan piyasa değerinde satabilecek.

Türkiye genelinde toplam 8 milyon 128 bin 360 adet kovan sayısı ile üretim yapılıyor. Mersin 282 bin 141 adet ile 4. sırada yer alıyor. Türkiye'de toplam bal üretimi 109 bin 330 ton düzeyinde bulunuyor. Mersin ise 2 bin 352 ton üretimle Türkiye'de 8. sırada yer alıyor. Mersin'de en fazla üretim Tarsus'ta yapılıyor, 2. sırayı ise Erdemli alıyor. - MERSİN

İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi
İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi
İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi
İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi
İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi
İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk 'Bal Evi' satış noktası Yenişehir'e yerleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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