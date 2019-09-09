İlk ders zilini Vali Erol çaldı

Yalova'da yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Şehit Beçarettin Özgür Ortaokulu yeni binasının açılışının da yapıldığı törende ilk ders zilini vali çaldı.



2019/2020 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni Çiftlikköy Sultaniye Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 584 metrekarelik okulumuz 3 milyon 941 bin liraya mal oldu. Özel idare bütçesinden yapılan okulumuzda 16 derslik, atölyeler, laboratuvarlar ve anasınıfımız bulunmaktadır. Şehit Baçerettin Özgür Ortaokulu'nun Çiftlikköy ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, okulumuzdan yetişip mezun olacak öğrencilerimizin vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı işler yaparak katkı sunmalarını temenni ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız okul ile beraber 195 okulumuzda 45 bin öğrencimiz, 3500 öğretmenimizin rehberliğinde yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyor. Huzur ve güven içerisinde yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğu içindeyiz. Devletimiz bir taraftan yeni okullar inşa ederken, bizler de ilim, irfan ve bilimle kaynaşmış, değerleriyle büyüyen, gücünü şanlı tarihinden alan bir gençliğin, ihya ve inşası için, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzun şuurundayız. Okul çağına gelen her çocuğumuza kaliteli bir şekilde eğitim vererek onları üst öğrenime ve hayata hazırlamak, ilgi ve yeteneklerinin geliştirmesine fırsat verecek ortamları hazırlamak hepimizin ortak görevidir. Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizi, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, düşünen, tasarlayan, ülkesi için teknoloji üreten nitelikli bireyler olarak yetiştirmeye gayret etmekteyiz" dedi.



Programda öğrenci, öğretmen ve velilere hitap eden AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise, "2003 yılında ilimizde 103 okul, 1542 öğretmen, 1122 derslik var iken, bugün 2019 yılı Eylül ayı itibari ile, 148 okul, 3500 öğretmen, 1848 derslik bulunmaktadır. Eğitim Öğretim alanında Yalova'mıza 2003-2019 yılları arasında 968 derslik yapılmış 248 milyon 742 bin 962 TL'ye yatırım yapılmıştır. 2003 yılı itibari ile ilimizde temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 28, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 27 iken, 2019 yılı Eylül ayı itibari ile temel eğitimde 20, ortaöğretimde 20 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle okullarımızda eğitim öğretimin kaliteli olarak gerçekleşmesi için yatırımlar devam etmiş, 2003 yılında okullarımızda bilgisayar sayısı 3289 iken bugün sadece Fatih projesi ile 4348 tablet bilgisayar, 1368 etkileşimli tahta bulunmaktadır. İlimiz genelindeki bütün çocuklarımızın eğitime ulaşmasına yönelik çalışmalar yapılmış, 2003 yılında özel eğitimde sıfır olan taşımalı öğrenci sayısı bugün 444 rakamlarına ulaşmıştır. Bu görüş ve hedeflediklerimiz ile İiimizde eğitim her alanda bir önceki yıllara göre gelişmekte ve iyiye gitmektedir. İlimiz genelinde tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üstündedir, özellikle okul öncesi beş yaş grubunda okullaşma oranı son üç yılda hızla artmış, bu artış Yalova'da Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde gerçekleşmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı liselere geçiş sınavında il geneli ortalama puan 262,85 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 301,59 puan olarak gerçekleşmiş, bir önceki yıla oranla 38,7 puanlık bir artış gerçekleşmiştir. Yine okullarımızda kullanılan EBA bilişim ağını en aktif kullanan il sıralamasında ve web sitelerini aktif kullanım sıralamasında son 2 yıldır ilimiz birincidir. 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda akademik başarı, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler ve mesleki eğitim alanında başarılı faaliyetler yapılmaktadır. İl Özel idare bütçesinden 5 okulumuza tasarım beceri atölyeleri yapılmaktadır. Tasarım beceri atölyeleri sayesinde öğrencilerimiz yeteneklerini keşfedip bilinçli meslek seçimleri yapmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Yalova'da öğrencilerimizi bilimle buluşturduk, ilimiz 4004 4005 4006 4007 Tübitak projeleri kabulü açısından en başarılı beş ilden biri olmuştur" diye konuştu.



Folklor gösterileri ve öğrencilerin okudukları şiirler ile devam eden tören okulun açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti. İlk ders zilini ise Vali Erol çaldı. Yeni yapılan okulu da gezen Vali Erol, "Yeni eğitim öğretim yılında ilimizde okula başlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu yıl da inşallah başarılarla, yıldızlarla, takdirlerle eğitim öğretim yılını tamamlarsınız. Öğretmenlerinizin göze aldıkları ve karşılıksız ortaya koydukları emek ve gayretlerin bilinci ile derslerinize çalışın" dedi. - YALOVA