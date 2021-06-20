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İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu

20.06.2021 13:22
İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Pamukkale Belediyespor'un aktif olan branşlarından halterde sporcular Bursa'da yapılan U 15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'ndan mutlu döndü.

Pamukkale Belediyespor'un aktif olan branşlarından halterde sporcular Bursa'da yapılan U 15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'ndan mutlu döndü.

İlk kez boy gösteren Ali Osman Çınlar, koparmada 75 kilogram, silkmede 95 kilogram toplamda da 170 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Pamukkale Belediyesporlu halterciler Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U 15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. 17-19 Haziran 2021 tarihleri arasında ülke genelinde 45 ilden 250'ye yakın sporcunun katılımı ile Bursa Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara Pamukkale Belediyespor'dan 2 sporcu yarıştı. 96 kilogramda ilk kez mücadele eden U 15 kategori sporcusu Ali Osman Çınlar, koparmada 75 kilogram kaldırmayı başardı. Genç sporcu silkmede de 95 kilogram kaldırarak toplamda 170 kilograma ulaşarak kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden 67 kilogram sporcusu Fatih Çetin ise 17 sporcunun katıldığı yarışmalarda silkmede 95 kilogram, koparmada da 75 kilogram kaldırıp toplamda 170 kilogram ile beşinci oldu.

"Çok mutluyuz"

Pamukkale Belediyesporlu halterciler gözünü 6-10 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan Gençler ve U 23 Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası'na çevirdi. Milli sporcu Mehmet Avcıl U 23 kategorisinde 96 kilogramda yarışacak. Avcıl, bu yılın Eylül ayında Finlandiya'da yapılacak olan Geçler ve U 23 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri niteliği taşıyan bu şampiyonaya iddialı hazırlanıyor.

Pamukkale Belediyespor Halter Antrenörü Ferhat Coşkun, "Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda iki sporcumuz ile mücadele verdik. Fatih Çetin ve Ali Osman Çınlar ilk kez böyle bir turnuvada yer aldı. Ali Osman Çınlar 96 kilogram kategorisinde çıktığı podyumda toplamda 170 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Fatih Çetin ise yaptığı mücadele ile tecrübe kazandı. Bize her türlü desteği sağlayan Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim. Çalışmalarımıza devam ederek diğer şampiyonalardan dereceler almaya devam etmek istiyoruz" dedi.

"Sporcularımızı kutluyorum"

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ise bu hafta sonunda iki güzel haber aldıklarını ifade ederek, " Yalova'da yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi maçlarında mücadele eden takımımız şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. Bu bizi çok mutlu etti. Bunun yanında Bursa'da yapılan halter şampiyonasında mücadele eden sporcularımızdan da şampiyonluk haberi geldi. Genç sporcumuz Ali Osman Çınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kendilerini kutluyor, başarıların devamını diliyorum. Pamukkale Belediye Spor Kulübü 10 branşta faaliyetlerine devam ederek birçok sporcuyu bünyesinde barındırıyor. Her geçen gün ulusal bazda elde edilen sonuçlar hepimizi mutlu etti. Bu başarılarda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum " diye konuştu. - DENİZLİ

İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu
İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu
İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu
İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu
İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu
İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu

Pamukkale, Türkiye, Halter, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk kez katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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