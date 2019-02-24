İlk kez sandığa gidecek gençlere sürpriz ziyaretçi!

Büyükakın ve Varank'tan gençlere çat kapı ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde oturan ve doğum günü olan Gizem Kavuncu'ya çat kapı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlere AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman eşlik etti. Çat kapı yaptığı ziyaretler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, büyük heyecan yaşadı. Bir milyon gencin ilk defa bu seçimde oy kullanacağını belirten Varank, "Gençlik kollarımız, ilk defa oy kullanacak bütün gençlerimizi ziyaret ediyor. Onlara hem haklarını anlatıyorlar hem de AK Parti adına oy talep ediyorlar. Tüm Türkiye'de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de bakan abileri olarak onlara eşlik ediyorum." dedi.

SEÇİLMEK DEĞİL SEÇMEK ÖNEMLİ

Varank'ı annesiyle birlikte evinde ağırlayan Kavuncu, "Hiç beklemiyordum. Kalbim çok hızlı atıyor. Alışık olmadığım şeyler" diyerek heyecanını ifade etmeye çalıştı. Türkiye'de bir milyon gencin ilk defa bu seçimde oy kullanacağının altını çizen Varank, "Cumhurbaşkanımız 'seçilmek değil seçmek önemli' diyor. Bu tabi gençlere de bir sorumluluk yüklüyor. Gençlerimiz, şehirleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili oy vermiş olacaklar. İnşallah güzel tercihler yaparız. Sizi de bizi de sevindiren neticelere ulaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi evinizde ağırladınız. Her şey vatanımız için, ortak paydamız o. Tekrar doğum günün kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MAŞALLAH KOCAELİ'NİN GENÇLERİNE

Varank, sürpriz ziyaret konusunda teklifin AK Parti Gençlik Kollarından geldiğini belirterek, "Ben de düşündüm. Nasıl olur acaba? Bir de böyle işlerde önden bir aranır, haber verilir. Ben ona müsaade etmedim. 'Bizim gideceğimizi kesinlikle söylemeyin' dedim. Gençlik kollarımız, ilk defa oy kullanacak bütün gençlerimizi ziyaret ediyorlar. Onlara hem haklarını anlatıyorlar hem de AK Parti adına oy talep ediyorlar. Kardeşimizin doğum günü olması ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik oldu. Gençlik kollarımız maşallah çok güzel çalışıyor. Tüm Türkiye'de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de bakan abileri olarak onlara eşlik ediyorum." diye konuştu.

ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU

Sürpriz ziyarette pasta kesilerek, doğum günü kutlaması da yapıldı. Varank, benzer bir ziyareti yine doğum günü olan ve 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak Umutcan Keskin isimli gencin evine de gerçekleştirdi. Varank, ayrıca Hacıhızır Mahallesinde Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu bir eve konuk oldu. Mühendislik bölümünde okuyan öğrencilere evde yoğrulan çiğ köfteyi ikram eden Varank, gençlerle bir süre sohbet etti.

İHA MAKETİ HEDİYE ETTİ

Varank, ziyaret ettiği evlerde bir araya geldiği gençlere, Türk bayrağı, isme özel kalem ve Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) maketi hediye etti.