İlk Türk kadın mitinginin 101'inci yılı - Son Dakika

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 101. yıl kutlaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen törende, Kastamonu'daki kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları üyelerince Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, 1. Dünya Savaşı sonrası, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandığını ve yurdun düşmanlar tarafından işgal edildiğini hatırlattı.

Kastamonu'da 10 Aralık 1919 günü, Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadının, Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak için miting yaptığına işaret eden Kızıltan, "Mitingde alınan karar gereği, Fransa ve ABD Cumhurbaşkanlarının eşlerine, İngiltere ve İtalya kraliçelerine ve Hindistan yönetimine telgraflar çekilmiş, vahşetler kınanmış ve işgallere derhal son verilmesi istenmiştir. Kastamonulu kadınlar vatanın elem ve ıstırabını dinlemektense, istiklal uğrunda ölmeyi göze aldıklarını haykırmışlardır." dedi.

O yıllarda, bir Anadolu şehri olan Kastamonu'da 3 binden fazla kadının miting yaparak bütün dünyaya karşı başkaldırmasının, üzerinde dikkatle durulması gereken çok önemli bir tarihi hadisesi olduğuna dikkati çeken Kızıltan şöyle devam etti:

"101 yıl sonra bugün o mübarek insanların torunları olarak bizler de Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin, kadınıyla, erkeğiyle çok büyük fedakarlıkla kazandığı Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağımızı ve Misak-ı Milli sınırlarıyla çizilmiş bugünkü vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve bu sınırlar içinde yaşayan yüce milletimizin birlik ve beraberliğini, dün olduğu gibi bugün de yarın da koruyacağımızı, bütün Türk ve dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyoruz. 10 Aralık günü Kastamonulu kadınlar için olduğu kadar, bütün Türk kadınları için de bir gurur ve onur kaynağıdır."

Törene, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve eşi İlknur Vidinlioğlu ile kadın derneklerinin ve siyasi partilerin temsilci ve üyeleri katıldı.