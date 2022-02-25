İMAM CEBRAİL, ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI - Son Dakika
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İMAM CEBRAİL, ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI

25.02.2022 13:08

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 1.5 yıldır görev yapan imam hatip Cebrail Şengüler, 'Gençlik Topluluğu' adını verdiği gruptaki çocuk ve gençlerle futbol, voleybol maçı yapıp, farklı etkinliklerde sohbet ederek onların gönlünü kazandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 1.5 yıldır görev yapan imam hatip Cebrail Şengüler, 'Gençlik Topluluğu' adını verdiği gruptaki çocuk ve gençlerle futbol, voleybol maçı yapıp, farklı etkinliklerde sohbet ederek onların gönlünü kazandı. Şengüler, düzenlediği etkinliklerde camiye sevgiyi artırıp, köydeki beraberliğin pekişmesine katkı sağlamak için çaba sarf ediyor.

Eğirdir'in 800 nüfuslu Sorkuncak köyündeki Yeni Camii İmam Hatibi Cebrail Şengüler, 1,5 yıldır köyde görev yapıyor. Göreve başladıktan sonra caminin adını taşıyan 'Gençlik Topluluğu' adını verdiği grup oluşturan imam hatip Şengüler, 40 gençle yaptığı etkinliklerle köylünün takdirini kazandı. Topluluk etkinlikleri kapsamında köydeki gençler ve çocuklarla futbol, voleybol oynayan Şengüler, onlarla kardan adam yapıp, kartopu savaşıyla eğlenceli anlar yaşıyor.

Yaz- kış gerçekleştirdiği Kur'an kursuna gelen çocuklardan 15'ine müezzinlik yapmayı öğreten Şengüler, namaz kılmak için gelenlere de çeşitli ikramlarda bulunarak, camide sosyal etkinlikler gerçekleştiriyor. Öğrencilere dini bilgiler veren Şengüler, köyde gerçekleşen mevlit etkinliğine de topluluğa üye çocuklarla giderek köylüler arasındaki beraberliğin pekişmesine katkı sağlıyor.

'İYİLİĞİN YAYILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Köydeki genç ve çocukların okuldaki eğitimlerinin ardından boş vakitlerinde camiye gelerek eğlenceli anlar yaşadıklarını anlatan Şengüler, Zaman zaman çocuklar yetişkin cemaatten daha fazla oluyor. Onlar camiyi çok sevdi. Biz de onları çok sevdik. Kötülüğün yayıldığı şu zamanda iyiliğin yayılması için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz okuldan çıkıp, çantalarını eve bırakıp formalarıyla camiye geliyor. Futbol voleybol oynuyor, farklı etkinlikler yapıyoruz. İlerleyen zamanda ilahi korosu kurmayı planlıyoruz. Biz onlara iyi insan, affedici olmayı, sevmeyi, sevdiklerimizi incitmemeyi aktarmaya gayret gösteriyoruz diye konuştu.

İMAM CEBRAİL, ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI
İMAM CEBRAİL, ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI
İMAM CEBRAİL, ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI

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İmam Hatip, Eğirdir, gençlik, Cebrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAM CEBRAİL, ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI - Son Dakika


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