İmamoğlu Ailesi Yolsuzluk Soruşturmasında - Son Dakika
İmamoğlu Ailesi Yolsuzluk Soruşturmasında

İmamoğlu Ailesi Yolsuzluk Soruşturmasında
05.11.2025 10:29
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermeye gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. İmamoğlu ailesinin yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi. İkilinin ifade verme işlemi başladı.

ADLİ KONTROL KARARI

Şüpheler hakkında dün akşam sulh ceza hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
