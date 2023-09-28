İmamoğlu'na ilçe başkanına gösterdiği tepki soruldu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İSKİ Terkos- İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, dün Sultangazi'de katıldığı törende ilçe başkanı Kemal Avseven'e gösterdiği tepkinin sorulması üzerine, "Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor" dedi.

"REZİLLİK" DEMİŞTİ

İmamoğlu, dün Sultangazi'de düzenlenen törende CHP ilçe başkanı Kemal Avseren'e gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Törene katılımın azlığından dert yanan İmamoğlu, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek sert çıkmıştı.

"BİZ AİLEYİZ, BİR ARADAYIZ"

Bugün Başakşehir'de bir açılış törenine katılan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Kemal Avseren'e dün açılışta gösterdiği tepkinin sorulması üzerine, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi.

"İSTANBUL İTTİFAKI, ÇOK GÜZEL OLACAK"

İttifak sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak" diye cevap verdi.