İmamoğlu ile Küçük Kız Arasında İlginç Miting Sohbeti

- İmamoğlu ile küçük kız arasında ilginç miting sohbetiİSTANBUL - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüpsultan'da seçim gezisi sırasında karşılaştığı küçük kızlarla gerçekleştirdiği miting sohbeti renkli anlara sahne oldu.

İSTANBUL - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüpsultan'da seçim gezisi sırasında karşılaştığı küçük kızlarla gerçekleştirdiği miting sohbeti renkli anlara sahne oldu. 9 yaşındaki Ecem'in, "Dün mitinginize geldim, çocukların partisi dediniz ya orada" demesi üzerine İmamoğlu, "Çocukların partisi, bu mesajı aldınız ya dünyanın en güzel işi bu, müthiş bir şey, bayıldım bu tarife" karşılığını verdi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu ve Şişli'de bir dizi temaslarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan'a geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yeşilpınar Mahallesindeki esnaflara sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, burada çeşitli iş yerlerine girerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnafların ikramlarını geri çevirmeyen İmamoğlu, vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.

Yeşilpınar Mahallesindeki ziyaretleri sırasında İmamoğlu'nun bir iş yerinde karşılaştığı iki küçük kız çocuğuyla yaşadığı diyaloglar renkli anlara sahne oldu. 10 Yaşındaki küçük Ecem isimli kızın başkan adayına, "Dün mitinginize geldim, çok güzel konuştunuz, siz orada çocukların partisi dediniz" demesi üzerine İmamoğlu, "Çocukların partisi, bu mesajı aldınız ya dünyanın en güzel işi bu, müthiş bir şey, bayıldım bu tarife" karşılığını verdi. Minik Ecem sohbet sırasında, "Öğretmenimizin de size selamı var, sizin için dua ediyorlar" deyince İmamoğlu ise, "Harikasın şu an çok mutlu oldum, melek gibi oldum, aynı senin gibi" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Eyüpsultan esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Sultangazi'ye geçen İmamoğlu, ilk olarak Gazi Mahallesinde seçim otobüsüyle tur atarak halkı selamladı. Turun ardından ilçe Meydanında halk buluşmasına katılan İmamoğlu, burada kendisini bekleyen halka hitap ederek, "Önümüzde 5 günümüz kaldı. Laflar edecekler her seçimde normal, ben onlara haber yollamıştım. Demiştim ki gazetedeki karalamanızı, reklamlar verip milyonlarca lira hazırlıyorlar üzülüyorum. Allah aşkına bir ay önce yapın ki oyum daha fazla artsın. Şimdi geç kaldılar. 5-6 gün kala yaptılar bana az fayda verecekler. Bir ay önce yapsalardı arayı açmıştık. Aramızda kalsın seçimi kazanıyoruz, haberiniz olsun, az kaldı. Ben laf olsun diye konuşmam. Ancak 5 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Sultangazi'nin sorunlarını bildiklerini ve çözüm için proje hazırladıklarını ifade eden İmamoğlu, "Sultangazi ile ilgili her şey göz bebeğim gibi çalışıp size hizmet sunacağım işler. Özellikle şu taş ocağı belasını bitireceğim. Sultangazi'nin kentsel dönüşüm tapu ve birçok sorunu var biliyorum. Ben bu sorunları çözecek ekibimizin var olduğunu müjdeleyeyim. Bunlar çözemez. Bunların öyle modeli yok. Bunlar sadece ve sadece size söyleyeyim, işine geldiği gibi hareket eder, sizi düşünmez, ne yapacağınızı sormaz. Hiç dinlemeyin, bizi dinleyin biz çözüm olacağız" şeklinde konuştu.

Her kesimden oy istediğini yineleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "5 gün içerisinde bizi anlatacak dostlarıma söylüyorum lütfen söyleyin biz herkesin oyunu istiyoruz. Sadece ittifak yapan partim CHP ile İyi Partililerin oylarını istemiyoruz. Biz İstanbul ittifakının oylarını istiyoruz. Biz HDP'li AK Partili MHP Saadetli kardeşlerimizin bütün partilerin oylarını istiyoruz. Ben size söz veriyorum. Ben sizi 1 Nisanda 16 milyon insanı kucaklaştırmaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

