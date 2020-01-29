İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu bulunmadığını söyledi.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu bulunmadığını söyledi.

Akyürek, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon toplantılarının demokratik nezaket içinde geçtiğini ifade eden Akyürek, söz almak isteyen tüm milletvekillerinin konuştuğu komisyon toplantısına ilişkin 98 sayfalık Komisyon raporunun Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

Akyürek, belediye başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığını anımsatarak, teklifin, belediye başkanlarının sürekli gündeminde olan birçok konu ve problemi çözüme kavuşturacağını vurguladı.

Komisyon Başkanı Akyürek, teklifle değer artış vergisi, yatay mimari, parsel bazında imar artışının yapılmaması ve ruhsatsız yapılarda "tapuya beyanlar" bölümüne şerh düşülmesi ile ilanların herkesin görebileceği şekilde yapılması gibi birçok konunun düzenlendiğini de kaydetti.

Teklife yönelik en çok, "yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanması" ve "vesayet oluşturulması" şeklinde eleştiri geldiğini anımsatan Akyürek, kanun teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu bulunmadığına işaret etti.

Büyükşehir dışında ortaya çıkan değer artışından belediyenin istifade edemeyeceği yönündeki eleştirilerin de gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akyürek, "Büyükşehir dışındaki belediyelerde de yüzde 40'ı onaylayan idare belediyeye ait; yüzde 30, yüzde 30 da yine kentsel dönüşümde kullanılmak üzere Şehircilik Bakanlığına ve Maliye hazinesine gitmiş oluyor." şeklinde konuştu.

Akyürek, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde millet bahçesi konusunda atıf bulunduğunu, kanun çıktıktan sonra bu konuda farklı bir çalışmanın yapılacağını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Konya'ya ilişkin sorularını da yanıtlayan Akyürek, memleketi olan Konya'da toplu ulaşım, su, ekmek ve kamu alanı ücretlendirmesinde her zaman en düşük rakamların uygulandığını, son dönemde suda özel bir indirim daha yapıldığını kaydetti.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, Genel Kurulda teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından Sancar, Komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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