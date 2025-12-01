ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi - Son Dakika
Dünya

ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi
01.12.2025 12:41  Güncelleme: 13:24
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi
ABD'nin Indiana eyaletinde Şükran Günü tatili sonrası yoğunluk ve kar yağışının etkisiyle 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

ABD'nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

YARALANAN OLMADI

Şükran Günü tatili bitiminde oluşan yoğunluğun ve kar yağışının neden olduğu kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

ARAÇ İLE SEYAHAT YASAKLANDI

Zincirleme kaza nedeniyle çok sayıda insan mahsur kalırken eyalette zorunlu haller dışında araç ile seyahat yasaklandı.

Kaynak: DHA

