ABD'nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Şükran Günü tatili bitiminde oluşan yoğunluğun ve kar yağışının neden olduğu kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Zincirleme kaza nedeniyle çok sayıda insan mahsur kalırken eyalette zorunlu haller dışında araç ile seyahat yasaklandı.
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi
