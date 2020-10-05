İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı - Son Dakika

İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı. 5-10 Ekim tarihleri arasında açık kalacak fuara katılanlar, HES koduyla içeri alınıyor.44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, il protokolünün katılımıyla İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki fuar alanında açıldı. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın yanı sıra, pek çok davetli katıldı. Katılımcılar, HES kodu sorgulanarak içeri alındı.VALİ CANBOLAT: DIŞ TİCARET HACMİ İLE İNEGÖL ÖRNEK BİR KONUMDAİnegöl'ün, her yıl dış ticaret fazlası vererek, diğer şehirler için model olduğuna işaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, 1,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile ilçenin örnek bir konumda olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşın mobilyanın seyrinin güzel gittiğini belirten Canbolat, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve İnegöl Belediyesi gayretleriyle düzenlenen MODEF fuarları bereketi ile ülkemize gerekli katkıyı sunmaktadır. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyle hatırı sayılır iş birliklerine vesile oluyor. Alanın da satanın da memnun ayrıldığı fuarımızın sektörün tüm temsilcilerine hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum. Pandemi sürecinde ülkemizin iyi bir sınav veriyor olmasıyla bu yılki fuara katılım noktasında sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu başarıda imzası olan ve bu yıl fuarımıza stant açan tüm firmalarımıza başarılar diliyorum. Fuarımızı ziyaret eden yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: TÜRKİYE DİMDİK AYAKTABursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Mobilya sektörünün gösterdiği mücadele için tüm paydaşları tebrik eden Başkan Aktaş, "Haziran'da başlayan hareketlilik sektöre olumlu etki yaptı. Her ne kadar durağan bir süreç geçilse de bu fuar İnegöl açısından ciddi bir artı oluşturacaktır. Kurucusu ve bir dönem yöneticisi olduğum bu organizasyon faaliyetlerini devam ettiriyor. Fuar alanına bakınca eski hali aklıma geliyor. Bu, Hikmet Şahin başkanımızın ufkudur, vizyonudur. Fuar alanımız yetmediği için portatif alan da oluşturuluyor. Yaşanan bu sıkıntılara rağmen Türkiye dimdik ayakta ve Türkiye'nin adının geçmediği hiçbir ortam görülmüyor. Bölgede yapılan bu hesapta Türkiye kesinlikle milletin mezesi ya da menüsünde bir isim değil, oyun kuran bir ülke konumundadır. Bu inanç ve heyecanla yolumuza devam edeceğiz, çok daha güzel işlerin ortaya çıktığını göreceğiz. Var olan sıkıntılar İtalya'da da Almanya'da da Fransa'da da Amerika'da da Japonya'da da var. Önemli olan bu birlik ve beraberliği devam ettirmektir. Bu işte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha iyilerini hep beraber yapacağız. Tüm katılımcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum? diye konuştu.İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI TABAN: İNEGÖL ÜRETMEYE DEVAM EDİYORBelediye Başkanı Alper Taban da yaptığı konuşmada, "44'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. İnegöl üretmeye devam ediyor. Bugün de bundan sonrası için de en güzel ürünleri, üretimleri, ihracatları ortaya koyarak her zaman kendinden söz ettirmeye devam edecek. Salgın dolayısıyla tedbirler içerisinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel hazırlıklar yapıldı. Mobilyacılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar ortaya koydukları ürünlerle vizyonla görselle ürettikleri katma değerli ürünlerle şehrimizin bugüne gelmesine katkı sağladılar. İnegöl, mobilyada ülkemizin ve dünyanın başkenti olmak için çalışmalarını sürdürecektir" şeklinde konuştu.İTSO BAŞKANI UĞURDAĞ: TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIKİnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise "44'üncü Uluslararası İnegöl Mobilya fuarımızı da sağlık ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdik, tüm tedbirlerimizi aldık. Tüm vatandaşlarımızı bireysel tedbirleri almaya davet ediyorum. Biz organizasyon olarak tüm tedbirleri aldık, bireysel tedbirleri de alırsak sorunsuz bir fuar geçirebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele kesilerek açılışı yapılan fuardaki stantları ziyaret etti.


İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Dekorasyon, Murat Erat, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de 44'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı - Son Dakika

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