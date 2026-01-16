Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karne töreninden dönen anne ve kızı, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı. Küçük kız, kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'tan çıkan Ayşe B. yönetimindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Hicran Sokak'ta seyreden Mustafa K.'nin (36) kullandığı 34 VM 5478 plakalı otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 KEN 82 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ayşe B. ile yanındaki kızı Erva B. yaralandı. Annesiyle birlikte, okulundaki karne töreninden döndüğü bildirilen ve gözyaşlarına boğulan küçük kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Yaralanan anne ile kızı, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
