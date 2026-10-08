İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi

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İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi
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ABD’de idam tartışmaları sürerken Texas’ta yeni bir infaz gerçekleştirildi. 46 yaşındaki Jamaal Howard, ölümcül iğne yöntemiyle idam edilirken, infaz Christa Pike’ın başarısız uygulamasının ardından ülkede yapılan ilk idam oldu.

Tennessee eyaletinde Christa Pike'ın ölümcül iğneyle gerçekleştirilen infazının başarısız olmasının ardından ABD'de ilk idam Texas'ta yapıldı. 46 yaşındaki Jamaal Howard, 7 Ekim'de zehirli iğne yöntemiyle idam edildi.

2000 YILINDAKİ CİNAYETTEN ÖLÜM CEZASI ALMIŞTI

Howard, 2000 yılında Texas'ın Silsbee kentinde bir markette gerçekleştirilen soygun sırasında 42 yaşındaki Vickie Swartout'u silahla öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Soygun sırasında Swartout'u vurarak öldüren Howard, cinayetin ardından yakalandı. Yargılama sonucunda ağırlaştırılmış cinayetten suçlu bulunan Howard hakkında ölüm cezası verildi.

AVUKATLARI İNFAZI DURDURMAK İÇİN BAŞVURDU

Howard'ın avukatları, infaz öncesinde mahkemeye başvurarak ölüm cezasının durdurulmasını istedi. Savunma, Tennessee'de Christa Pike'ın infazında kullanılan ölümcül ilaçla ilgili yaşanan başarısızlığa dikkat çekti.

Avukatlar, Pike'ın infazında kullanılan pentobarbitalin Texas'taki infazda da kullanılacağını belirterek ilacın güvenilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu savundu.

Savunma tarafından yapılan başvurularda ayrıca Texas'ın infazlarda kullandığı ilaçların niteliği ve etkinliği konusunda da itirazlar gündeme getirildi. Ancak yapılan başvurular sonuç vermedi ve Howard'ın infazının gerçekleştirilmesine karar verildi.

İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi

CHRISTA PIKE'IN İNFAZI BAŞARISIZ OLMUŞTU

ABD'deki tartışmanın merkezinde ise 50 yaşındaki Christa Pike'ın 30 Eylül'de Tennessee'de gerçekleştirilen infazı bulunuyor.

Pike'a ölüm cezasının uygulanması sırasında iki doz ölümcül ilaç verildi. Ancak ilaçlara rağmen Pike hayatını kaybetmedi. İnfaz işleminin başarısız olması üzerine hastaneye kaldırılan Pike'ın daha sonra bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı açıklandı.

Yaşanan olay, ABD'de ölümcül iğne yönteminin güvenilirliği konusunda yeni tartışmaların başlamasına neden oldu.

TENNESSEE İNFAZLARI DURDURDU

Pike'ın başarısız infazının ardından Tennessee'de yılın geri kalanında gerçekleştirilmesi planlanan infazlar durduruldu. Eyalet yönetimi, yaşanan olayın incelenmesi için süreç başlattı.

Texas ise infaz programını sürdürdü. Howard'ın idamı, Pike'ın başarısız infaz girişiminin ardından ABD'de gerçekleştirilen ilk infaz oldu.

SON SÖZLERİNDE ÖZÜR DİLEDİ

Howard, infaz öncesinde yaptığı son açıklamada öldürdüğü Vickie Swartout'un ailesinden özür diledi ve affedilmek istediğini söyledi. Yakınlarına da mesaj gönderen Howard, daha sonra ölümcül iğneyle idam edildi.

Howard'ın infazıyla birlikte ABD'de 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen idamların sayısının 30'a yükseldiği belirtildi.

Pike'ın ölümcül iğneden sağ kurtulmasının hemen ardından aynı yöntemle gerçekleştirilen Howard'ın infazı, ABD'de idam cezalarının uygulanma biçimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Amerika Birleşik DevletleriTeksasDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Vahşi abd, bizde bunlara özeniyoruz onlardan övgü aldıkça hoşlanıyoruz. İğne ile idam mı olur. Ne acılar çekiyordur 0 0 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    bu bizim başımıza bela insan hakları bizim ülkeye hasmı 0 0 Yanıtla
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