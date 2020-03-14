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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Orhan Çağrı HekimoğluSigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur 10, Semih Say 13, Oğulcan Baykan 11, Huff 14, Campbell 15, Utku Saraloğlu 8, Yunus Akçay 8, Ramazan Tekin 4, Alp Oktay 3Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Yiğit...

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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Sigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur 10, Semih Say 13, Oğulcan Baykan 11, Huff 14, Campbell 15, Utku Saraloğlu 8, Yunus Akçay 8, Ramazan Tekin 4, Alp Oktay 3

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Yiğit Can Vardal 12, Arda Erdoğan 3, Uğur Hortum 2, Mert Celeb 3, Saffold 11, Cengizhan İvedi 12, Aydın Yiğitalp Tayfur 14, Kaan Sarıaslan 6, Yiğit Abdullahoğlu

1. Periyot: 22-9

Devre: 47-32

3. Periyot: 70-45

5 Faulle Çıkan: 38.52 Semih Say (Sigortam.net İTÜ Basket)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Sigortam.net İTÜ Basket, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 86-63 yendi.

Sigortam.net İTÜ Basket bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 20. kez mağlup oldu.

Ev sahibi takım iyi başladığı karşılaşmada ilk periyodu 22-9 üstün geçerken, soyunma odasına da 47-32 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili performansını taşıyan Sigortam.net İTÜ Basket, üçüncü çeyreğini 70-45 önde bitirdiği müsabakadan 86-63 galip ayrıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Büyükçekmece, Darüşşafaka, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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