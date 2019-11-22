ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.



ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Galatasaray Ormanspor'u, Fenerbahçe de Darüşşafaka'yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacak.



Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Yarın



13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol



15.15 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Sigorta



17.30 Türk Telekom - Bandırma BK



24 Kasım Pazar



13.00 Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka



15.15 Galatasaray - OGM Ormanspor



17.30 İTÜ Basket - Bursaspor



20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka



25 Kasım Pazartesi



20.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes - İSTANBUL