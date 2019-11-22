Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Galatasaray Ormanspor'u, Fenerbahçe de Darüşşafaka'yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacak.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol


15.15 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Sigorta


17.30 Türk Telekom - Bandırma BK


24 Kasım Pazar


13.00 Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka


15.15 Galatasaray - OGM Ormanspor


17.30 İTÜ Basket - Bursaspor


20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka


25 Kasım Pazartesi


20.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes - İSTANBUL

Büyükçekmece, Gaziantep, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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