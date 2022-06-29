İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü - Son Dakika
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İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü

29.06.2022 18:57
İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizine çözüm bulunması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliği övdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizine çözüm bulunması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliği övdü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Johnson ile Erdoğan'ın İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Johnson'ın, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"(Johnson) Bizi daha tehlikeli bir on yıl beklerken, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının, ittifakı daha da güçlendireceğini söyledi. Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan tahılın çıkarılma konusundaki liderliğini övdü. Johnson, Putin'in Ukrayna limanlarına yönelik devam eden ablukasının hem Ukrayna'da hem de dünyada uluslararası insani kriz yarattığını vurguladı."

Açıklamada, iki liderin, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiyi özellikle "teknoloji ve enerji" alanlarında derinleştirmeyi ele aldığı belirtilerek, "(Liderler) İki ülke arasındaki ticari hareketliliği daha da geliştirecek hem İngiltere hem de Türkiye için istihdam yaratılması ve ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olacak önlemleri göz önüne alma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü - Son Dakika
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