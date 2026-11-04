İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergio Conceição'dan olumsuz yanıt alınca eski kaptanı Emre Belözoğlu ile 18 aylık sözleşme imzalayarak yeniden anlaştı. Belözoğlu, takımın başında başarı hedefliyor.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceição'dan olumsuz yanıt alınmasının ardından eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile yeniden anlaştı.

Sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal'ın geçen ay görevinden ayrılmasının ardından bir dönem Liverpool forması da giyen Dirk Kuyt'ın yönetiminde yoluna devam ediyordu.

İngiltere'de özellikle Newcastle United'da geçirdiği üç sezonla tanınan 46 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2005-2008 yılları arasında İngiliz ekibinin formasını giydi. Newcastle'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan eski orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda farklı dönemlerde forma giydi.

2020 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Belözoğlu, teknik direktörlüğe adım attı. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekti. Takımını sezonun ilk 10 haftasında 17 puana taşıyan Belözoğlu, Kasımpaşa'nın ligde beşinci sıraya yükselmesini sağladı.

Fenerbahçe, eski kaptanıyla 18 aylık sözleşme imzaladığı yönündeki haberlerin ardından Belözoğlu'nu yeniden takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emre Belözoğlu, ister futbolcu olarak sahada ister teknik direktör olarak saha kenarında olsun, her zaman bu büyük ailenin bir parçası olmuştur.

Şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak takımın başarıya ulaşması için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur, ona hizmet etmek ise bir sorumluluktur.

Evine hoş geldin Emre Belözoğlu!”

Belözoğlu daha önce de Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. Mart 2021'de takımın başına geçen eski futbolcu, sezonun kalan bölümünde görevini sürdürmüştü.

Öte yandan Porto ve AC Milan gibi takımları çalıştıran Sergio Conceição'nun da İstanbul temsilcisinin teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtiliyordu. Ancak sigara ve puro tutkusu ile tanınan Portekizli teknik adamın, Avrupa'nın beş büyük liginden birine geri dönme ihtimalini değerlendirmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği öne sürüldü.

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyorEmre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu olduFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktıFenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istekİki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladıRıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Emre BelezoğluEmre BelözoğluFenerbahçeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe yanlış teknik direktörü getirdi zaten Emre'yi düşünmüyordu Fenerbahçe yabancı gitti bulamadığı olduğunu bulamadı geldi Emreye cepte gördü sorun teknik direktörü de kadro yapsa Fenerbahçe'de Kerem gibi bir futbolcu ısrarla oynatıyor 1 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    Galatasaraylı efsane 0 0 Yanıtla
  • Adnan Acar Adnan Acar:
    efsane??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:37:21. #.0.2#
SON DAKİKA: İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android