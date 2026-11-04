İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceição'dan olumsuz yanıt alınmasının ardından eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile yeniden anlaştı.

Sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal'ın geçen ay görevinden ayrılmasının ardından bir dönem Liverpool forması da giyen Dirk Kuyt'ın yönetiminde yoluna devam ediyordu.

İngiltere'de özellikle Newcastle United'da geçirdiği üç sezonla tanınan 46 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2005-2008 yılları arasında İngiliz ekibinin formasını giydi. Newcastle'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan eski orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda farklı dönemlerde forma giydi.

2020 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Belözoğlu, teknik direktörlüğe adım attı. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekti. Takımını sezonun ilk 10 haftasında 17 puana taşıyan Belözoğlu, Kasımpaşa'nın ligde beşinci sıraya yükselmesini sağladı.

Fenerbahçe, eski kaptanıyla 18 aylık sözleşme imzaladığı yönündeki haberlerin ardından Belözoğlu'nu yeniden takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emre Belözoğlu, ister futbolcu olarak sahada ister teknik direktör olarak saha kenarında olsun, her zaman bu büyük ailenin bir parçası olmuştur.

Şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak takımın başarıya ulaşması için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur, ona hizmet etmek ise bir sorumluluktur.

Evine hoş geldin Emre Belözoğlu!”

Belözoğlu daha önce de Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. Mart 2021'de takımın başına geçen eski futbolcu, sezonun kalan bölümünde görevini sürdürmüştü.

Öte yandan Porto ve AC Milan gibi takımları çalıştıran Sergio Conceição'nun da İstanbul temsilcisinin teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtiliyordu. Ancak sigara ve puro tutkusu ile tanınan Portekizli teknik adamın, Avrupa'nın beş büyük liginden birine geri dönme ihtimalini değerlendirmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği öne sürüldü.