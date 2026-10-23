İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürleri çocuk istismarı soruşturması geçiriyor - Son Dakika
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İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürleri çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

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İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürleri çocuk istismarı soruşturması geçiriyor
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İngiltere Kraliyet Ailesi’nin gelini Düşes Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, Filipinler’deki evinde çocuk istismarı görüntüleri bulundurduğu iddiasıyla polis soruşturması altına alındı. İngiliz basınının ortaya çıkardığı skandalda, 82 yaşındaki baba Markle hakkındaki şok ihbarı polise kendi oğlunun yaptığı öğrenildi. Yüzlerce istismar görselinin yer aldığı öne sürülen iddialar dünya gündemine bomba gibi düşerken, gözler yıllardır babasıyla görüşmeyen Sussex Düşesi'ne çevrildi.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin gelini Meghan Markle’ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle, Filipinler’deki evinde çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler bulundurduğu iddiasıyla polis soruşturması altına alındı. İngiliz basınının önde gelen yayın organlarından The Sun’ın haberine göre; Thomas Markle hakkındaki korkunç ihbarı yapan kişi ise kendi oğlu Thomas Markle Jr. oldu.

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürleri çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

KENDİ OĞLU POLİSE İHBARDA BULUNDU 

Haberde yer alan iddialara göre Thomas Markle Jr., babasının Filipinler’in Cebu kentinde yer alan evinde dört büyük kutu dolusu materyalle karşılaştı. Polise ifade veren Markle Jr., bu kutularda “yüzlerce, hatta binlerce” çocuk istismarı görseli ve videosu bulunduğunu öne sürdü.

Elde edilen bilgilere göre, ihbarın ardından harekete geçen Filipinler polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı ve söz konusu materyallere el koymak için hazırlıklarına hız verdi. İddialar incelenmeye devam ederken, Thomas Markle hakkında henüz kesinleşmiş bir suçlama veya yargı kararı bulunmuyor.

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürleri çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

MEGHAN MARKLE İLE YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR 

Meghan Markle ile babası Thomas Markle arasındaki ipler, 2018 yılında Prens Harry ile gerçekleşen görkemli düğün öncesinde kopmuştu. O dönem geçirdiği sağlık sorunlarını ve magazin basınıyla yaşadığı gerilimi gerekçe göstererek düğüne katılmayan baba Markle ile Sussex Düşesi arasındaki mesafe yıllardır korunuyordu.

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürleri çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

Soruşturma iddialarının ardından The Sun’a konuşan Markle’a yakın kaynaklar, Düşes ile babası arasındaki uzun süreli kopukluğa dikkat çekerken; hukuk uzmanları ise iddiaların henüz soruşturma aşamasında olduğunu ve mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilemeyeceğini vurguluyor.

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