İngiltere göçmenleri taşıyan teknelere "geri itme taktikleri" uygulamayı planlıyor - Son Dakika

Fransa'dan İngiltere kıyılarına yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan teknelerin, İngiliz sınır güçleri tarafından durdurularak, göçmenlere "geri itme taktikleri" uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, sınır kuvvetleri personelinin, tekneleri kendi sularından uzaklaştırmak için, eğitileceğini belirterek, hükümetin geri itme taktiğiyle ilgili potansiyel fikir üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen, operasyonel detayların hala kesinleşmediğini söyledi.

Yetkili, geri itme taktiğinin yalnızca çok kesin, dar koşullarda ve güvenli görüldüğünde uygulanacağını da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, dün G7 İçişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, göçmen krizini görüşmek üzere Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le bir araya gelmiş ancak iki taraf herhangi bir yeni önlem üzerinde anlaşmaya varamamıştı.

Toplantının ardından bazı gazeteler, İngiliz hükümetinin, sınır kuvvetleri personeline tekneleri geri çevirme izni vermeyi düşündüğünü yazmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in de İngiliz mevkidaşı Patel'e yazdığı mektupta, tekneleri Fransız kıyılarına geri itme taktiklerinin tehlikeli olacağı konusunda uyardığı kaydedilmişti.

Bu hafta şimdiye kadar 1500'den fazla göçmen, İngiliz Kanalı'nı tekneyle geçmiş ve İngiliz hükümeti de insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için elindeki her olası taktiği kullanacağını bildirmişti.

Yunanistan'ın göçmenleri geri itme taktiği

İngiliz makamlarının önerdiği taktik, göçmenleri teknelerle Türk sularına geri iten Yunan makamları tarafından Ege Denizi'nde zaten kullanılıyor.

Yunanistan, ülkelerindeki iç savaş ve istikrarsızlıktan ötürü "güvenli liman" arayışıyla gelen mültecilere kapılarını sıkı şekilde kapatırken, ülkesine gelen düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve "geri itme" yöntemini sistemli şekilde uyguluyor.

Geri itme taktikleriyle, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği (AB) kuralları da ihmal ediliyor.

Deniz yoluyla Türkiye'nin kıyı bölgelerinden Midilli, Sisam ve İstanköy gibi Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacı botlarını zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin uygulamaları, uluslararası medya kuruluşlarının haberlerine ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının (STK) raporlarına da yansıyor.

Türkiye ve insan hakları örgütleri, Yunanistan'ın sığınmacıları geri göndermeye yönelik yasa dışı uygulamasının, kadın ve çocuklar dahil savunmasız göçmenlerin hayatını tehlikeye attığını ve insani değerler ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, defalarca kınamıştı.

Uluslararası Af Örgütünün, "Şiddet, Yalanlar ve Geri İtmeler" raporunda da düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye doğru geri itilmesinin "Yunanistan'ın fiili sınır politikası" haline geldiği belirtilerek, Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatmasını istemişti.

Avrupa sınırlarındaki şiddetin herkesi ilgilendirdiği kaydedilen raporda, Haziran- Aralık 2020'de çoğu Meriç Nehri'nde olmak üzere Türkiye'ye 21 yeni geri itmenin belgelendiğine yer verilmişti.