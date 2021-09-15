İngiltere kabinesinde değişiklik - Son Dakika

İngiltere'de Başbakan Boris Jonhson hükümetinde Dışişleri, Adalet, İskan, Uluslararası Ticaret ve Eğitim Bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gidildi. 3 bakan yeni kabinede kendine yer bulamazken, en dikkat çeken değişiklik Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Adalet Bakanlığına getirilmesi oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede değişikliğe gitti. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklama göre Adalet Bakanı Robert Buckland, İskan Bakanı Robert Jenrick ile Eğitim Bakanı Gavin Williamson görevden alınırken, yeni kabinede kendilerine yer bulamadı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Adalet Bakanlığına, Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss Dışişleri Bakanlığına getirildi. Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi, değişikliğin amacının "salgından sonra daha güçlü ve birleşik bir ekip oluşturmak" olduğunu ifade etti.

Eğitim, Adalet, İskan Bakanı görevden alındı

Kabinede yapılan önemli değişikliklerden biri 2 yıldır Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Gavin Williamson görevden alınması oldu. William son değişikliğin ardından yaptığı açıklamada, "Eğitim Bakanı olarak hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Küresel salgının zorluklarına rağmen eğitimde önderlik ettiğim reformlardan gurur duyuyorum" dedi. Williamson salgın nedeniyle okulların kapatılması ve bu süreçteki kararları yüzünden eleştiri oklarının hedefindeydi.

Adalet Bakanı Robert Burckland da görevden alınan isimler arasında yer aldı. Buckland, "Son 7 yıldır hükümete, son 2 ise yıldır adalete hizmet ediyor olmak bir onurdur" ifadesini kullandı. İskan Bakanı Robet Jenrick ve Muhafazakar Parti Eş Başkanı Amanda Milling'in de kabinedeki görevlerine son verildi. İskan Bakanı Robert Jenrick'in yerine Kabine Ofisi Bakanı olarak görev yapan Michael Gove getirildi.

Dışişleri Bakanı Raab, Adalet Bakanı oldu

Başbakan Johnson'ın yaptığı en dikkat çekici değişik ise Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Adalet Bakanı olarak atanması oldu. Raab'ın ayrıca Başbakan Yardımcısı olduğu duyuruldu. İngiltere medyası, Dışişleri Bakanı iken Afganistan krizini ele alış biçimi nedeniyle eleştirilen Raab'ın görev değişikliğini, kabine bakanları arasındaki "en yüksek profilli değişiklik" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığına Liz Truss getirildi

Dışişleri Bakanlığına Raab'ın yerine Uluslararası Ticaret Bakanı olarak görev yapan Liz Truss getirildi. Kabine içinde görevi değiştirilen bakanlardan biri olan Kültür Bakanı Oliwer Dowden ise Kabine Ofisi Bakanı olarak atandı. Dowden ayrıca Amanda Milling'in yerine Muhafazakar Parti Eşbaşkanı oldu.

Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, Eğitim Bakanı oldu

Covid-19 salgını döneminde hükümetin Aşı Bakanı olarak atadığı Nadhim Zahawi, yapılan son değişiklikle Eğitim Bakanı oldu.

Nadine Dorries Kültür Bakanı olarak görev aldı

Kabineye yeni katılan isimler arasında yazar ve sunucu olan Nadine Dorries Kültür Bakanı olarak yer aldı. Hazine Baş Sekreteri olan Stephen Barclay Kabine Bakanı ve daha önce Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Bakan olan Anne-Marie Trevelyan ise Uluslararası Ticaret Bakanı oldu.

Büyük çoğunluk görevlerini korudu

Kabinede yapılan önemli değişikliklerin ardından Maliye Bakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Priti Patel, Sağlık Bakanı Sajid Javid görevde kalmaya devam eden bakanlar arasında yer aldı. Savunma Bakanı Ben Wallace, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteg, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey, Çevre Bakanı George Eustice, COP26 Bakanı Alok Sharma, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Galler Bakanı Simon Hart, İskoçya Bakanı Alister Jack, Brexit Bakanı Lord Frost da koltuğunu korudu.

Mark Spencer, Broness Evans, Jacob Rees-Mog gibi isimler ise kabinedeki yüksek görevlerini koruyanlar arasında yer aldı. - LONDRA