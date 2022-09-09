Kraliçe 2. Elizabeth için dünyadan taziye mesajları

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla birçok ülkeden taziye mesajları yayınlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, "İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kraliyet Ailesi'ne, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu'na en derin taziyelerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi üzerine tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği taziye mesajında 2. Elizabeth için en derin taziyelerini sunarak Birleşik Krallık'ın yakın tarihindeki en önemli olayların Kraliçe'nin adıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu hatırlattı.

Onlarca yıl boyunca, 2. Elizabeth'in dünya sahnesinde otorite sahibi olduğunu, bunun yanı sıra tebaasının sevgisini ve saygısını haklı olarak yaşadığını kaydeden Putin, "Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç ve sebat diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verdi.

İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesine, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğuna en derin taziyelerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı, taziye mesajında, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth, her yerde ve basitçe 'Kraliçe' olarak biliniyordu. Onun gidişi bir devrin sonudur. Kraliçe Elizabeth tarihi bir şahsiyetti; tarihi yaşadı, tarih yazdı ve ölümüyle birlikte muhteşem, ilham verici bir miras bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Herzog, mesajında şunları kaydetti:

"Uzun ve önemli saltanatı boyunca dünya dramatik bir şekilde değişirken Kraliçe, istikrarlı ve sorumlu liderliğin bir simgesi ve ahlak, insanlık ve vatanseverliğin bir alameti olarak kaldı. Kraliçe, hayatı ve halkına hizmeti boyunca bütünlük, görev ve kadim gelenek ruhunun vücut bulmuş haliydi."

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, taziye mesajında Kraliçe'nin ailesine ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Kraliçe Elizabeth'in hükümdarlığının, İngiltere'nin modern tarihine damgasını vurduğunu belirten Sakelaropulu "Ülkesinin temel direklerinden biri oldu, sevgi ve saygıyla ödüllendirildi." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Kraliçesi Elizabeth'in ölümü için Twitter'da yayınladığı mesajda, "Tahtta bulunduğu süre boyunca sergilediği görev, hizmet ve özveri sadece örnek alınası değil, aynı zamanda olağanüstüydü." ifadesine yer verdi.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Twitter'da yayınladığı taziye mesajında Kraliçe'nin ailesi ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Scholz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Almanya'da da milyonlarca kişi için bir rol model ve ilham kaynağı olan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının yasını tutuyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra Alman-İngiliz uzlaşmasına verdiği destek unutulmayacaktır. Onu özleyeceğiz, özellikle de harika mizah anlayışını."

Brezilya

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için ülkesinde 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bolsonaro, "Dünya için bu üzücü tarihte, üç günlük resmi yas ilan ediyoruz ve tüm Brezilya halkını Kraliçe 2. Elizabeth'i anmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, taziye mesajında, Kraliçe'nin ailesi ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Ramaphosa, "Majesteleri, sıra dışı bir hayat yaşamış, olağanüstü ve dünyaca ünlü bir halk figürüydü. Hayatı ve mirası, dünyanın dört bir yanından birçok kişi tarafından sevgiyle hatırlanacak." değerlendirmesini yaptı.