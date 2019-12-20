İngiltere Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Andrew Bailey - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Andrew Bailey - Son Dakika Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Andrew Bailey

6 saat önce

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yeni Başkanı, Birleşik Krallık Finansal Yönetim Kurumu'nun Başkanı Andrew Bailey olacak.

İngiltere Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Andrew Bailey, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yeni Başkanı, Birleşik Krallık Finansal Yönetim Kurumu'nun Başkanı Andrew Bailey olacak.

The Guardian'ın haberine göre, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, BoE Başkanı Mark Carney'nin yerine Andrew Bailey'nin atandığını açıkladı.

Javid açıklamasında, "Kuşkusuz, biz Avrupa Birliği (AB) dışında yeni bir gelecek oluştururken, Merkez Bankası'na  liderlik edecek doğru kişi Andrew Bailey" dedi.

Mevcut Başkan Mark Carney'nin görevinin 31 Ocak'ta tamamlanacağına işaret eden Javid, Carney'nin, yeni Başkan'ın göreve başlayacağı 15 Mart'ta kadar "kısa bir süre daha" görevinin başında olacağını söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
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