İngiltere merkezli CMI’da bir Türk imzası: Büşra Bekar Toprak haftanın Chartered Manager’ı seçildi

Royal Charter ile yetkilendirilmiş köklü bir mesleki kuruluş olan CMI, Chartered Manager unvanını yalnızca belirli liderlik ve performans kriterlerini karşılayan profesyonellere veriyor. CMI verilerine göre Türkiye’de bu unvana sahip yalnızca 9 kişi bulunuyor. Toprak’ın ise bu grup içinde gıda güvenliği ve kalite yönetimi alanındaki tek uzman olduğunu da ayrıca belirtmek gerek.

Bu gelişme, yalnızca bireysel bir başarı olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası profesyonel platformlarda temsili açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gıda mühendisliği alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip olan Toprak, kariyeri boyunca çok lokasyonlu üretim tesislerinde kalite güvence, gıda güvenliği ve uluslararası regülasyon uyumu alanlarında aktif rol aldı.

CMI tarafından yapılan değerlendirmede, Toprak’ın Haftanın Chartered Manager’ı seçilmesinde onun çoklu üretim yapılarında kalite sistemleri kurması, uluslararası denetim süreçlerine liderlik etmesi ve ihracat odaklı kalite altyapılarını geliştirmesi belirleyici oldu. Bu çalışmaların yalnızca operasyonel başarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda organizasyonel dönüşüm yaratan liderlik uygulamaları olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Bu takdirin yanında ayrıca CMI platformunda Büşra Bekar Toprak’la yapılan bir röportaja da yer verildi. Gazeteci Beth Gault tarafından kaleme alınan röportajda Toprak, liderlik yaklaşımına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Chartered Manager unvanının kariyerine etkisini değerlendiren Toprak, “Chartered olmak, uluslararası bir platformda kendimi farklı şekilde konumlandırmamı sağladı” ifadelerini kullandı. Bu sürecin liderlik yaklaşımında önemli bir dönüşüm yarattığını vurgulayan Toprak, “Bu süreç, teknik çözümlerin ötesine geçerek insanlara, sistemlere ve uzun vadeli değere odaklanmamı sağladı” dedi.

Kariyerinde yönettiği kritik bir sürece de değinen Toprak, “Bir noktada yüzlerce ton ürünü etkileyebilecek kritik bir gıda güvenliği riskini yönetmek zorunda kaldım” sözleriyle yüksek ölçekli risk yönetimi deneyimine dikkat çekti.

Büşra Bekar Toprak’ın uluslararası düzeyde kaydettiği bu gelişme, Türkiye’deki gıda güvenliği ve kalite yönetimi alanındaki uzmanların ve otoritelerin de dikkatini çekmiş durumda.

Bu alanda uluslararası denetim deneyimine sahip, BRCGS Lead Auditor ve danışman Gül Diren, Toprak’ın başarısının sektördeki anlamına işaret ederek, “Gıda güvenliği alanında teknik bilgi kadar liderlik ve sistem yaklaşımı da kritik öneme sahiptir. Bu tür uluslararası tanınırlıklar, yalnızca bireysel başarıyı değil, profesyonelin sektöre olan katkısını da ortaya koyar” dedi. Diren, bu başarının alanın dönüşümünü de yansıttığını belirterek, “Bugün gıda güvenliği yalnızca operasyonel bir süreç değil, aynı zamanda organizasyonel bir yönetim alanıdır. Bu nedenle bu tür platformlarda elde edilen başarılar, alanın gelişimi açısından da önemli bir gösterge niteliği taşır” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Standardları Enstitüsü’nde uzun yıllar Baş Tetkikçi olarak görev yapmış, Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı Tevfik Bıyıklı ise konuyu daha geniş bir perspektiften ele aldı. Bıyıklı, “Chartered Manager Fellow seviyesi, yalnızca teknik bilgiyle değil, ölçülebilir liderlik etkisiyle elde edilebilen bir unvandır. Bu tür uluslararası tanınırlıklar, profesyonelin organizasyonlar üzerindeki gerçek etkisini ortaya koyar” ifadelerini kullandı. Kalite ve gıda güvenliğinin günümüzde teknik süreçlerin ötesine geçerek güçlü bir yönetim disiplini haline geldiğini belirten Bıyıklı, bu tür başarıların yalnızca bireysel değil, sektörel bir anlam da taşıdığını vurguladı.

Büşra Bekar Toprak’ın bu başarısı ve uluslararası alanda tanınır hale gelmesi bir tesadüf değil. Sektörde liderlik ettiği operasyonel başarıların yanında, uzun yıllar edindiği tecrübelerini ve geliştirdiği fikirlerini paylaştığı “Gıda Güvenliği Kültürü: Sistem, Liderlik ve Etik” adlı kitabı da bu alana kazandırdığı bir başka önemli katkı olarak karşımıza çıkıyor.

Uzmanlar, gıda güvenliği kültürü gibi disiplinler arası alanların gelişiminin devam ettiğine dikkat çekerek, bu alanda geliştirilen yeni yaklaşımların farklı üretim ortamlarında daha fazla örnekle desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu çerçevede, Toprak’ın çalışmalarında ele aldığı ve gıda güvenliğini liderlik, organizasyonel davranış ve kurum kültürü perspektifinde değerlendiren yaklaşımın, sektörde yeni uygulamalara örnek oluşturabileceği belirtiliyor.

Toprak’ın yürüttüğü çalışmaların yalnızca operasyonel iyileştirmelerle sınırlı kalmadığı, yüksek hacimli ve çok lokasyonlu üretim yapan işletmelerde kalite ve gıda güvenliği yönetiminin daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağladığı ifade ediliyor. Bu kapsamda geliştirilen yaklaşımların kalite risklerinin erken aşamada tespit edilmesi, denetim süreçlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaştırılması gibi alanlarda doğrudan etki yarattığı değerlendiriliyor.

Toprak’ın yaklaşımının, teknik gerekliliklerin ötesine geçerek liderlik, organizasyonel davranış ve kurum kültürü boyutlarını da kapsayan daha bütüncül bir yönetim anlayışı sunduğu belirtiliyor.

CMI tarafından yapılan bu seçimle birlikte Büşra Bekar Toprak, yalnızca bireysel kariyerinde değil, Türkiye’nin gıda güvenliği ve kalite yönetimi alanındaki uluslararası görünürlüğünde de dikkat çeken bir konuma ulaşmış oldu.