İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı - Son Dakika

G7 Zirvesi'ne katılan liderlerin aile fotoğrafı çekilmeleri

Toplantıdan detaylar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konuşması

1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor

LONDRA (AA) – Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiği G7 Zirvesi, Galler'e bağlı Cornwall'da bugün başladı.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Hazira'da gerçekleştiriliyor.

Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriyor.

Zirbeye katılan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel aile fotoğrafı çektirdi.