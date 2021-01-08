İngiltere'ye girişlerde de 'negatif koronavirüs test sonucu' zorunluluğu getirilecek - Son Dakika
BBC

İngiltere'ye girişlerde de 'negatif koronavirüs test sonucu' zorunluluğu getirilecek

08.01.2021 09:07
İngiltere'ye girişlerde de 'negatif koronavirüs test sonucu' zorunluluğu getirilecek, System.String[]

Koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanan İngiltere, ülkeye girişlerde, kendi vatandaşları da dahil olmak üzere 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanan İngiltere, ülkeye girişlerde, kendi vatandaşları da dahil olmak üzere 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Uygulamanın İngiltere'de gelecek hafta, İskoçya'da ise "en kısa süre içinde" yürürlüğe konması bekleniyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, uygulama ile virüsün yeni varyantlarının ülkeye girişini engellemeyi umduklarını belirtti.

Shapps "Ülkeye yeni Covid-19 vakalarının girişini durdurmak için etkili önlemlerimiz var, ancak virüsün yeni varyantları konusunda daha sıkı önlemler almalıyız" dedi.

Galler ve Kuzey İrlanda'da da benzer bir uygulamaya gidilebileceği aktarıldı.

Uçak, gemi ya da trenle ülkeye giriş yapanlardan yeni seyahat kurallarına uymayanlara 500 sterlin ceza kesilecek.

Ancak nakliyeciler, 11 yaş altı çocuklar ve test altyapısı bulunmayan ülkelerden gelenler uygulamadan muaf tutulacak.

İrlanda'dan gelenlere de test zorunluluğu bulunmayacak.

İngiltere'nin 'seyahat koridoru listesi'nde bulunmayan ülkelerden giriş yapanlara 10 günlük izolasyon zorunluluğu da sürüyor.

Türkiye de geçen ay sonunda ülkeye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunluluğu getirmişti.

'Her gün yüzbinlerce aşılama hedefliyoruz'

İngiltere'de son açıklanan günlük verilere göre 24 saat içinde 1162 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Verilere son 28 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkmış hastalar dahil ediliyor.

Günlük vaka sayısı ise 52 binin üzerinde.

Öte yandan iki farklı koronavirüs aşısıyla yapılan kitlesel aşılama kampanyası ilerliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johson, 15 Ocak itibarıyla her gün "yüzbinlerce kişiye" aşı yapmaya başlayacaklarının sözünü verdi.

Birleşik Krallık'ta Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşıları yapılıyor.

İngiltere'ye girişlerde de 'negatif koronavirüs test sonucu' zorunluluğu getirilecek

Koronavirüs, İngiltere, İskoçya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'ye girişlerde de 'negatif koronavirüs test sonucu' zorunluluğu getirilecek - Son Dakika Dünya

BBC

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