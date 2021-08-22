İnönü'nün o mahallesindeki asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Eskişehir İnönü ilçesinde Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2'nci etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmaları tamamlandı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından birinci etabı 2020'de tamamlanan Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun ikinci etabı olan Seranit Seramik Fabrikası önünden Kütahya karayoluna bağlanan 2 bin metrelik bağlantı yolundaki sıcak asfalt yol yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonrasında yapımı tamamlanan Yukarı Ilıca Havuzlar Yolunun 2. Etabındaki çalışmaların sona ermesinin ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ilçe merkezinden Kütahya Karayoluna alternatif bağlantı sağlayan yolun yapımında Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın girişimlerinden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hibe desteğinden dolayı teşekkür ederek, yapımı tamamlanan yolun ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Yukarı Ilıca Havuzlar Yolunun 2. etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmaları sonrasında ulaşımın daha rahat, güvenli ve konforlu olmasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri Başkan Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR