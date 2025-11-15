Adana'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katında düşen Kubbettin Kaya (45), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da bir inşaatta feci bir olay meydana geldi. Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 5 katlı bir apartman inşaatında, 4'üncü katta çalışan Kubbettin Kaya, dengesini kaybedip düştü.
Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi, çağırılan ekiplerin incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?