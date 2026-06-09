İnsan davranışı, teknoloji ve gerçeklik ilişkisi Technoference’ta masaya yatırılacak - Son Dakika
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İnsan davranışı, teknoloji ve gerçeklik ilişkisi Technoference’ta masaya yatırılacak

İnsan davranışı, teknoloji ve gerçeklik ilişkisi Technoference’ta masaya yatırılacak
09.06.2026 13:25
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Melis Eryiğit Samir’in kurucusu ve küratörü olduğu Technoference, 15 Haziran’da Terminal Kadıköy’de düzenlenecek ilk buluşmasında algoritmaların ortak gerçeklik, dikkat ve karar verme süreçleri üzerindeki etkilerini ele alacak. Teknoloji, psikoloji, eğitim ve kültür dünyasından isimleri bir araya getirecek etkinlikte insan davranışı ve dijital dünyanın görünmeyen etkileri tartışılacak.

Technoference’ın “Dijital Filtre” temalı ilk kapalı oturumu 15 Haziran’da Terminal Kadıköy’de gerçekleştirilecek. Teknoloji, eğitim, psikoloji ve kültür alanlarından 75 karar vericiyi buluşturacak etkinlikte algoritmaların insan davranışları, dikkat süreçleri ve karar alma mekanizmaları üzerindeki etkileri masaya yatırılacak. Program kapsamında paneller, atölyeler ve disiplinler arası tartışmalar gerçekleştirilecek. Teknoloji ile insan davranışı arasındaki ilişkiyi disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı hedefleyen Technoference, ilk etkinliğini “Dijital Filtre” temasıyla 15 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirecek. Melis Eryiğit Samir’in kurucusu ve küratörü olduğu organizasyon, Komünite @ Terminal Kadıköy ev sahipliğinde düzenlenecek. Davet ve referans sistemiyle belirlenen 75 kişilik kapalı katılımlı etkinlikte yatırımcılar, üst düzey yöneticiler, girişimciler, akademisyenler, eğitim liderleri, psikologlar ve iletişim profesyonelleri bir araya gelecek. Etkinlikte, algoritmaların ortak gerçeklik algısı, dikkat süreçleri ve karar verme mekanizmaları üzerindeki etkileri insan davranışı ekseninde değerlendirilecek.

ALGORİTMALARIN GÖRÜNMEYEN ETKİLERİ VE DİJİTAL GERÇEKLİK TARTIŞILACAK

Technoference’ın çıkış noktasını anlatan Melis Eryiğit Samir, günümüzde aynı bilgiye ulaşmanın artık aynı gerçekliği paylaşmak anlamına gelmediğine dikkat çekti. Samir, algoritmaların bireylerin neyi göreceğini, neye dikkat edeceğini ve hangi kararları vereceğini etkileyen görünmez bir katman oluşturduğunu belirtti. Etkinliğin ilk panelinde yapay zekâ uygulamalarının arkasındaki veri merkezleri, bulut altyapıları, enerji tüketimi ve küresel rekabet gibi görünmeyen sistemler ele alınacak. DT Cloud Genel Müdürü Serdar Yokuş, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ve Soft Commitment Kurucusu Erman Taylan’ın katılacağı oturumda, Türkiye’nin teknolojiyi tüketen mi yoksa yön veren ülkeler arasında mı yer alacağı sorusu tartışılacak.

İnsan davranışı, teknoloji ve gerçeklik ilişkisi Technoference’ta masaya yatırılacak

İNSAN ZİHNİ, DİKKAT EKONOMİSİ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ GÜNDEMDE

Programın ikinci bölümünde teknolojinin insan üzerindeki etkileri mercek altına alınacak. Aileler, eğitim sistemleri, çocuklar ve gençlerde gerçeklik algısı ile dijital dünyanın bireyler üzerindeki etkileri değerlendirilecek. “Filtre: Öz Göz, Doğru Soru ve Gerçeklik” başlıklı panelde Psikolog Cihan Çelik, eğitimci-yazar Müjdat Ataman ve Gamester Kids ile Tiny Minies Kurucu Ortağı Onur Karcı konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda, aynı verilere bakılmasına rağmen insanların neden farklı gerçeklikler gördüğü ve karar alma süreçlerinin nasıl şekillendiği üzerine değerlendirmeler yapılacak. Reuters Institute’un 2025 Dijital Haber Raporu’na göre haber sitelerine ulaşan trafiğin büyük bölümünün sosyal medya ve arama motorları gibi algoritmik sistemler üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekilen etkinlikte, bilgi kirliliği ve dezenformasyonun bireylerin düşünce yapıları üzerindeki etkileri de ele alınacak.

TEORİDEN PRATİĞE: YAPAY ZEKA DESTEKLİ ATÖLYE DÜZENLENECEK

Etkinliğin üçüncü bölümünde ise Anthropic’in Türkiye Claude Ambassador’ları Said Sürücü ve Onat Vural tarafından, Beta Space Studio iş birliğiyle “Life Management Agent” tasarım atölyesi gerçekleştirilecek. Atölyede gün boyunca tartışılan dikkat, filtreleme, karar alma ve doğru soru sorma kavramlarının uygulamalı örnekleri paylaşılacak. Programın sonunda katılımcılar yalnızca dijital dünyanın etkilerini tartışmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi algı ve karar verme süreçlerini değerlendirme fırsatı da bulacak. Etkinlik kapsamında hazırlanan “öz göz seti” ile dikkat, filtre ve gerçeklik kavramlarının günlük yaşamda nasıl deneyimlendiği üzerine farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

TECHNOCONFERENCE’IN İLK DURAĞI “DİJİTAL FİLTRE” OLACAK

“Dijital Filtre”, Technoference’ın dikkat, algı, değer, yapı, benlik ve aktarım başlıklarından oluşan altı bölümlük yolculuğunun ilk etkinliği olacak. Seri boyunca insanın bilgi, gerçeklik ve teknolojiyle kurduğu ilişkinin farklı boyutları ele alınacak. Bağımsız bir girişim olarak hayata geçirilen Technoference, herhangi bir kurumsal sponsorun çatısı altında değil, farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla şekillenen bir düşünce ve uygulama platformu olarak faaliyet gösterecek. Organizatörler, teknoloji merkezli gibi görünen ancak odağında insan bulunan bu buluşmaların toplumsal fayda üretmeyi amaçladığını vurguluyor.

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Kadıköy, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Dijital Dönüşüm İnsan davranışı, teknoloji ve gerçeklik ilişkisi Technoference’ta masaya yatırılacak - Son Dakika

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