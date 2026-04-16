İnsan ömrünü uzatma hedefiyle 2 milyar euroluk yatırım

A&S Investment Holding, insan ömrünü uzatmayı hedefleyen “longevity” (uzun ömürlülük) alanında toplam büyüklüğü 2 milyar euroya ulaşması planlanan yatırımını duyurdu. Şirket, Almanya merkezli PureDrip Longevity’nin yüzde 80 hissesini satın aldı.

Heidelberg ve Mainz üniversitelerinden bilim insanları tarafından kurulan PureDrip Longevity; Prof. Dr. Stefan Stefanovic, Dr. Maximilian Kohler, Dr. Jan Hofmann ve Nemanja Markovic liderliğinde, uzun ve sağlıklı yaşam alanında ileri tıbbi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Model klinik Heidelberg’de kurulacak

A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Almanya merkezli yatırım kapsamında küresel ölçekte bir longevity ve sağlıklı yaşlanma klinikleri ağı kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Projenin merkezinde Almanya’nın Heidelberg kentinde faaliyet gösteren örnek bir klinik yer alacak. Bu modelin, ilerleyen süreçte farklı ülkelerde açılacak merkezlere temel oluşturması planlanıyor” dedi.

Yeni nesil kliniklerde koruyucu tıp uygulamaları, hücresel sağlık optimizasyonu, kişiye özel tedaviler ve biyoteknolojik çözümler ön plana çıkacak.

“İnsan ömrünü 250 yıla uzatacak yollar araştırılacak”

Proje kapsamında insan ömrünü 250 yıla kadar uzatabilecek bilimsel yöntemlerin araştırılacağını belirten Akkuş, “Bilim insanlarımızla yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını inceleyecek, DNA ve hücresel yapı üzerine ileri düzey araştırmalar gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda ABD’de dünyanın önde gelen longevity ve DNA araştırma merkezlerinden birini kurmayı planlıyoruz. Bu merkez, uluslararası bilim insanlarının iş birliğiyle küresel bir sağlık ve biyoteknoloji üssü haline gelecek” diye konuştu.

Akkuş, yatırımın yalnızca yaşam süresini artırmayı değil, yaşam kalitesini de yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hedef yalnızca ömrü uzatmak değil”

“Amacımız insanlığın geleceğine katkı sağlamak; daha uzun, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sunmak. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye’nin küresel bilim ve sağlık teknolojilerindeki konumunu güçlendirecek. Proje için 2 milyar euro bütçe ayırdık. Kaynak, global kliniklerin kurulması, araştırma altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel çalışmaların hızlandırılması için kullanılacak.”

Longevity sektörü yükselişte

Longevity alanının dünya genelinde hızla büyüyen bir sektör olduğuna işaret eden Akkuş, bu alanın yalnızca yaşam süresini değil, sağlıklı ve üretken yaşamı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Akkuş, "Biz sadece ömrü uzatmayı hedeflemiyoruz. Amacımız, insanlığın geleceğini değiştirmek; daha uzun, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sunabilmek. Bu yatırım, Türkiye’nin global bilim ve sağlık teknolojilerindeki iddiasını bir kez daha gösteriyor. Birçok yatırımcı bu alana yöneliyor. Bu yatırımın Türkiye kaynaklı en büyük sağlık teknolojisi yatırımlarından biri olarak öne çıkmasından ve uluslararası medyada da ilgi gördüğünü gözlemlemekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Longevity projesi yatırımı kapsamında modelleme süreçleri, pilot klinik çalışmaları ve uluslararası pek çok bilim insanı görev alacak.