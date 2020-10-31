'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti - Son Dakika

'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti

31.10.2020 15:49

'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti Türk Kızılay Kağıthane Şubesi ve Kağıthane Belediyesi işbirliği gerçekleştirilen, İnsani Yardım Atölyesi sertifika töreni gerçekleştirdi.

'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti

İSTANBUL - Türk Kızılay Kağıthane Şubesi ve Kağıthane Belediyesi işbirliği gerçekleştirilen, İnsani Yardım Atölyesi sertifika töreni gerçekleştirdi.

İnsani Yardım Atölyesi;

Türk Kızılay Kağıthane Şubesi ve ve Kağıthane Belediyesi işbirliği gerçekleştirilen, insani yardım atölyesi sertifika töreni gerçekleştirildi. Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene,, Kağıthane Belediye Başkan yardımcısı Nevzat Apaydın, Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç, insani yardım Atölyesi Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir katıldı. İnsani Yardım Atölyesi, İnsani yardım sahasında, insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan bir kurum.

Törende konuşan Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç, "Atölyeyi Yaklaşık bir yıl önce başlattık. Hedefimiz insanı yardım alanında gençler yetiştirmek. Pandemi sürecinde gördük ki, İnsani yardım anlamında ciddi gönüllülere ihtiyacımız var. Bu bağlamda gerçekten biz, arazide hep gönüllülerle çalıştık. Yaklaşık 100 gençle başladık bunların hepsi üniversite okuyan veya lisans üstü öğrencilerdi . 180 gün boyunca aktif olarak her gün rapor okuma ve incelemeleri hatta bu pandemi sürecinde de, bütün yapılan insani çalışmaların raporlaması gibi işleri hep arkadaşlarımız yaptı. Bununla beraber online seminerler gerçekleştirdik ve bugün, yaklaşık 20 tane arkadaşımız sertifika almaya hak kazandı. Bu arkadaşlarımız 2. dönemde de, Hem insanı yardım kuruluşlarında çalışacak düzeyde, hem de insani yardım alanında iş yapan bütün kuruluşlara öncülük edecek "dedi.

İnsani Yardım Atölyesi Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir ise, İnsani yardım atölyesi, insani yardım sektörüne hizmet edilecek bir Atölyedir. İlk defa Türkiye'de faaliyet geçirilen bir atölye. Adına atölye dedik çünkü atölye mantığı ile yürütülüyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bulunduğu bir çalışmalar bütünlüğüdür. İçerisinde Hem araştırma, hem raporlama, hem saha çalışması, hem de benzer bir çok faaliyetin olduğu faaliyetler bütünüdür. Aynı zaman da ise insani yardım el kitabı oluşturduk. Bununla beraber Türkiye'de olan ve komşularımızda gerçekleşen Afetleri izleyerek ne tür insani yardımlar yapılıyor, insani yardım faaliyetlerinin eksikleri neler, hangi yöntemler doğru hangi yöntemler yanlış gibi durumları ölçüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kağıthane belediye başkan yardımcısı Nedret Apaydın ise Öğrencilere Sertifikalarını verdi.

'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti
'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti
'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti
'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti
'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti

Kağıthane, Cihangir, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İnsani Yardım Atölyesi' sertifika töreni Kağıthane'de gerçekleşti - Son Dakika


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