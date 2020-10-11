Instagram Yeni Alışveriş Özelliklerini Açıkladı - Son Dakika

Instagram yeni alışveriş özelliklerini açıkladı... Instagram'da alışveriş özelliği artık Türkiye'de uygun şartları sağlayan tüm işletmelere açılıyor. Bu, Facebook Shops ve IGTV üzerinden alışverişe erişimi de beraberinde getirirken, Reels üzerinden alışveriş de önümüzdeki günlerde test edilmeye başlayacak.

Önceden sınırlı sayıda işletmenin erişebildiği Instagram'da alışveriş özelliği, büyük markalardan e-ticarete atılan küçük işletme sahiplerine, içerik üreticilerinden yayıncılara, Türkiye'de uygun şartları sağlayan tüm işletmelerin kullanımına açılıyor.

Instagram Marka Geliştirme Lideri Gord Ray, konuyla ilgili, "Alışveriş yapanları, markaları ve içerik üreticilerini bir araya getirmenin sunduğu eşsiz değeri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu üçü arasındaki noktaları birleştirebilirsek herkes için inanılmaz bir alışveriş deneyimi yaratabiliriz. Bunu yapmanın bir yolu da Instagram'da alışveriş özelliğini daha fazla ülkede kullanıma açmak ve daha fazla insana en sevdikleri markalar ve içerik üreticilerinden alışveriş yapma fırsatını sunmak" dedi.

Facebook Shops

Türkiye'deki işletmeler, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Facebook Shops'a da erişebilecek. Böylece işletmeler, insanların Facebook'un uygulamaları üzerinden sevdikleri ürünleri keşfedebilecekleri ve satın alabilecekleri, kişiselleştirilebilir bir online mağaza oluşturabilecek. Facebook Shops, işletmelerin ürünlerini göstermek için tek bir yerden kişiselleştirilebilen koleksiyonlar oluşturabildiği, hem Facebook hem Instagram'a uyumlu bir mağaza deneyimi.

Facebook OrtaDoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Facebook Shops ile ilgili şunları söyledi: "Facebook olarak, topluluğumuzun bir parçası olan insanların arkadaşları ve aile bireylerinin yanı sıra sevdikleri markalar ve işletmelerle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Uzun bir zamandır insanların uygulamalarımız üzerinden ürünlerinin fotoğrafını paylaşarak bir şeyler alıp sattığına ve sosyal ticaretin ilk tohumlarını serptiklerine şahit olduk. Şimdi, Facebook Shops ile bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Amacımız, insanlara alışveriş deneyiminden keyif alabilecekleri bir alan sunarken aynı zamanda küçük işletmelerin günümüz şartlarına uyum sağlamalarına ve keşfedilmelerine yardımcı olmak."

"Şu anda özellikle küçük işletmeler pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor ve bu işletmelerin birçoğu müşterilerine online üzerinden ulaşmak ve ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtmak için yeni yollar keşfediyor. Facebook Shops ile hem küçük işletme sahiplerini, hem de küresel markaları uygulamalarımız üzerinden müşterileriyle buluşturacak ve online alışveriş deneyimini herkes için kolaylaştıracağız."

IGTV ve Reels üzerinden alışveriş

Instagram ayrıca, önümüzdeki hafta IGTV üzerinden alışveriş özelliğinin dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlayacağını, bu yıl içinde de Reels üzerinden alışveriş özelliğinin test edilmeye başlayacağını açıkladı. İnsanlar artık IGTV'de video izlerken birkaç tıklamayla bir ürün seçip, işletmenin web sitesi üzerinden alışverişi tamamlayabilecek. Bu, içerik üreticileri ve işletmelere uzun formatlı, düzenlenmiş videolar üzerinden ilham verici ve sürükleyici bir şekilde satış yapma fırsatını sunuyor. Önümüzdeki günlerde, alışveriş özelliğini kullanan IGTV videoları, Instagram Shop üzerinden de keşfedilebilecek.

Instagram COO'su Justin Osofsky konuyla ilgili, "Dijital içerik üreticileri ve markalar kültürel anları Instagram'a getirmeye yardımcı oluyor ve insanlar Instagram'a onlardan ilham almak için geliyor. IGTV ve Reels'a alışveriş özelliğini getirerek video üzerinden doğrudan alışveriş yapmayı kolaylaştırıyoruz. Böylece işletmelerin hikayelerini anlatmalarına, müşterilere ulaşmalarına ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Markalar her zaman Instagram topluluğunun önemli bir parçası oldu:

İnsanların yüzde 90'ı Instagram'da bir işletmeyi takip ediyor

Alışveriş yapanların yüzde 70'i yeni ürün keşfetmek için Instagram'a geliyor

İnsanların yüzde 87'si bir ürün satın alırken influencer'ların onlara ilham verdiğini söylüyor

130 milyon kişi Instagram akış, alışveriş ve video üzerinden ürün etiketlerine tıklıyor

COVID-19 pandemisi sürecinde online alışveriş hız kazandı. Dünya genelinde insanların yüzde 85'inin online alışveriş yaptığı tahmin ediliyor.

Instagram, Akış, IGTV, Stories ve yakında Reels üzerinden ürünler hakkında bilgi almayı ve alışveriş yapmayı kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyor. Bunun bir parçası da içerik üreticilerine ürünlerini satmalarına ve dünya genelinde yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olmak için gerekli araçları sunmak.