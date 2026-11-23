İnternet Dünyasının İlk Ödülleri Seçildi! Dijital Dünya Bu Yıl 16. Kez Enlerini Seçti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye’nin ilk dijital dergisi Evos Angels’ın 17. yılına özel düzenlenen 16. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni görkemli bir geceye sahne oldu. Evrim ve Evren Yaşlak ev sahipliğinde gerçekleşen, Chafemme defilesiyle renklenen ve 2,5 milyonun üzerinde oyla kazananların belirlendiği gecede Haberler.com, “Finans Haberlerinde En Başarılı Medya Organı” ödülünü kazandı.
Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels, bu yıl 17. senesini kutladı. Türkiye’nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, bu yıl 16. kez düzenlendi. Birçok siyasetçinin ve ünlü simanın konuk olduğu, Türkiye’nin ilk ve tek internet ödülleri 16. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, Chafemme “Renklerin Kraliçeleri” defilesiyle büyük ilgi topladı. Türkiye’nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesindeki Evos Angels dergisi tarafından on yedi yıldır aralıksız düzenlenen geceye, 17 Kasım 2026 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Grand Harilton Hotel sahne oldu.
Chafemme Defilesi Gecenin İlgi Odağı Oldu!
Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede Türkiye’nin önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl’ın koreografisiyle düzenlenen defile, “Renklerin Kraliçeleri” temasıyla sahnelendi. Chafemme Yönetim Kurulu Başkanı Melek Doğan ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio ve Levent Çekiç tarafından koordine edildi.
16. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Türkiye’nin ilk üç ödül töreni arasına giren ve 1,5 yıllık halka açık oylama sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2,5 milyonun üzerinde kişinin internette kullandığı oylarla sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak tarafından düzenlenen törenin oylamaları www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden gerçekleştirildi. Ödül törenini ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende takdim edilen başarı plaketleri de büyük dikkat çekti. Plaket alan isimler arasında Media Stüdyo’dan İlker Uzunalan ve Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Aysu Çalbak Şahin, Şenol Adıoğlu, Ferhat Morgül, Av. Fatih Çınar, Yağmur Ayaz ve Sadettin Emre Özdede yer aldı.
ÖDÜL LİSTESİ:
- YAŞAM BOYU SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI
- KÜRESEL DİPLOMASİ VE İLETİŞİM ÖDÜLÜ: EGEMEN BAĞIŞ
- YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK SİNEMA FİLMİ PROJESİ ÖDÜLÜ: BUĞDAY TANESİ FİLMİ & AV. SERKAN BAYRAM
- YILIN EN İYİ BELEDİYE BAŞKANI: VEYSİ ŞAHİN
- YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI: ÖZCAN SEZER & SULTAN GROUP
- YILIN EN İYİ OTELİ: GRAND HARILTON HOTEL
- FİNANS HABERLERİNDE EN BAŞARILI MEDYA ORGANI: HABERLER.COM
- YILIN EN İYİ MÜZİK KANALI: DREAMTÜRK TV
- YILIN EN İYİ ŞARKI REMİXİ YAPAN DJ’İ: KÜRŞAD KAHRAMAN & BENİ AL TAKİ SENİ GÖRENE KADAR
- SANATTA YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: HALİL ERGÜN
- YILIN EN İYİ MÜZİK SİNEMA PRODÜKTÖRÜ: ZEKİ SİNCAR
- YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI: ADEM SİNCAR
- YILIN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU: MİHRİBAN ER
- YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ: KLASS MAGAZİN & MUAMMER KAPUCUOĞLU
- YILIN EN İYİ YAPAY ZEKA MİKRODRAMA DİZİSİ: KHALİD İBN AL-WALİD/ DRAIMA
- TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH & AŞIĞIM SANA
- YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİSİ: SEZGİN SİYAM & SGB GRUP
- YILIN EN İYİ PLATOSU: KİBRİTHANE & TİMUR ÖZDEMİR
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: KAYA DOĞAN
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: MİKAİL MECİTOĞLU
- YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM TASARIMCISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN & ALİ GÜNAYDIN
- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK & KADERİ BEN Mİ YARATTIM
- SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: UMUT KARADAĞ
- SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: İPEK TUZCUOĞLU
- YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY ERTUĞRUL & HEDİYEM OLSUN
- SİNEMA VE SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: SARUHAN HÜNEL
- TÜRK SANATINA DEĞER KATAN USTALAR ÖDÜLÜ: MEHMET ÇEPİÇ
- YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: CANER KURTARAN
- YILIN EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇISI: HANDE ÜNSAL & AMMAN AMAN
- YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: BÜLENT KAYA & AZKA OTEL
- YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MAGAZİN D
- YILIN EN İYİ ERKEK POP MÜZİK SANATÇISI: HAKAN PEKER & SEN YOLUNA GİT
- TURİZM ALANINDA MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ: FATİH CANTÜRK
- YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: TEFO & SEKO & BİR DÜNYASIN
- YILIN EN GÜVENİLİR YÜZÜ: ZAHİDE YETİŞ
- YILIN EN İYİ ULUSLARARASI OYUNCU AJANSI: MAYADROOM CAST AGENCY & MEVLÜT DEDE
- YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU: OYLUM TALU
- YILIN EN ÇOK DİNLENEN DÜETİ: UMUR DOMA & HANDE ÜNSAL & GEL
- YILIN EN İYİ LENS FİRMASI: ARMA LENS & SENEM & HİKMET DORUK
- KOZMETİKTE İNOVASYON ÖDÜLÜ: QILIN KOZMETİK & EMEL HAKİM
- YILIN EN BAŞARILI YARATICI İLETİŞİM AJANSI: DERMEN BİLİŞİM A.Ş.
- YILIN EN İYİ FİNANSAL ASTROLOJİ VE SEMBOLLER UZMANI: NİLAY ARSLAN
- YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS ÖDÜLÜ: NİLAY DORSA & AYNEN
- YILIN EN İYİ ANA HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER & RIDVAN BIYIK
- YILIN EN İYİ STİL VE MARKA DANIŞMANI: HASAN ÖZAY
- YILIN EN İYİ LUXURY YAT KİRALAMA FİRMASI: DEN DEN YATÇILIK & TAMER KÖSEOĞLU
- YILIN EN İYİ ETKİNLİK MEKANI: PORTAXE & LÜTFÜ SAPMAZ
- YILIN EN İYİ SAĞLIK VE YAŞAM PROGRAMI: KONCA KUMKUM & SAĞLIK GÜNDEMİ
- YILIN EN İYİ SOSYOLOG YAZARI: SERAP SERENAT
- MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ: ATUM & HALİT ÖZYILMAZ
- YILIN EN İYİ İŞLETMESİ: PARE PERA & OKAN ORBAY
- MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ: SEÇİL AYTİN ARSLAN
- YILIN EN İYİ ENTEGRE GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ FİRMASI: SİPAHİ ŞİRKETLER GRUBU & KAZIM ELADAĞ
- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI: ALP ARSLAN & SENİNLE BİZ İKİMİZ
- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇISI: ALP GÜVENİR & TUZ BUZ
- YILIN EN İYİ ULUSLARARASI GİRİŞİM STRATEJİ UZMANI: ŞEBNEM RAMADAN
- YILIN EN İYİ GENÇ GİRİŞİMCİSİ: MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU
- YILIN EN İYİ DİŞ HEKİMİ: DT. SONAY ÖZTAN GÖKHAN
- YILIN EN İYİ KARDİYOLOGU: UZM. DR. MURAT ŞENER
- SAĞLIKTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: DR. OĞUZHAN AKGÜL
- YILIN EN İYİ DOĞALTAŞ VE BİOENERJİ UZMANI: BELGİN DAL
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICISI: MERVE AKINCI & HASTAYIM SANA
- YILIN EN İYİ MODEL EĞİTMENİ: OKSANA KUZNETSOVA
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- YILIN EN İYİ KADIN KİTAP YAZARI: AYLİN ÖZBERK & İNGİLİZCE YOLCULUĞU
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- TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKILARINDAN DOLAYI: LOBIN INTERNATIONAL & FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU
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