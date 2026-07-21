Sosyal medyada yayılan ve "Sado-mazo (BDSM)" temalı bir video, içerdiği ağır şiddet görüntüleri nedeniyle günün en çok tartışılan konusu oldu.
Bir kadının, yüzüne kar maskesi takılmış bir erkeğe fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı anlar, özellikle erkek kullanıcılar başta olmak üzere geniş kesimlerin sert tepkisine yol açtı.
İnfial yaratan videoda, bir yatak odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, yüzü sarı bir kar maskesiyle tamamen kapatılmış bir erkeğin diz çöktürüldüğü görülüyor.
Ayakta duran ve yüzü görünmeyen bir kadın, yerdeki erkeğe "Kaldır kafanı geri zekalı", "Aptal", "Ağlamayacaksın", "Köpek gibi yalvaracaksın" şeklinde ağır hakaretlerde bulunuyor.
Sözlü şiddetin yanı sıra kadının, yerdeki şahsa defalarca tokat attığı, kafasına vurduğu, yüzüstü yatırıp sırtına bastığı ve tekmelediği anlar kameraya yansıyor. Videonun arka planında duyulan gülüşme sesleri ve odada bulunan bir bebek beşiği ise izleyenlerin tepkisini daha da artıran detaylar oldu.
Şiddetin dozunun giderek arttığı görüntüler sonrasında gözler yetkili mercilere çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıkları etiketleyerek, videodaki şahısların kimliklerinin tespit edilmesini ve "kasten yaralama" ile "hakaret" suçlarından adli işlem başlatılmasını talep ediyor.
Son Dakika › Sosyal Medya › İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)