İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın - Son Dakika
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İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın

21.07.2026 09:52
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Sosyal medyada "Sado-mazo" (BDSM) fantezisi adı altında paylaşılan ve ağır şiddet içeren bir video büyük infial yarattı. Yüzü görünmeyen bir kadının kölesi gördüğü erkeğe şiddet uyguladığı anlar, özellikle erkek kullanıcıların yoğun tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, şahısların kimliklerinin tespit edilerek Emniyet ve ilgili bakanlıklar tarafından adli soruşturma başlatılmasını talep etti.

Sosyal medyada yayılan ve "Sado-mazo (BDSM)" temalı bir video, içerdiği ağır şiddet görüntüleri nedeniyle günün en çok tartışılan konusu oldu. 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Bir kadının, yüzüne kar maskesi takılmış bir erkeğe fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı anlar, özellikle erkek kullanıcılar başta olmak üzere geniş kesimlerin sert tepkisine yol açtı.

İnfial yaratan videoda, bir yatak odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, yüzü sarı bir kar maskesiyle tamamen kapatılmış bir erkeğin diz çöktürüldüğü görülüyor. 

"AĞLAMAYACAKSIN"

Ayakta duran ve yüzü görünmeyen bir kadın, yerdeki erkeğe "Kaldır kafanı geri zekalı", "Aptal", "Ağlamayacaksın", "Köpek gibi yalvaracaksın" şeklinde ağır hakaretlerde bulunuyor.

VİDEODAKİ DETAYLAR TEPKİYİ ARTIRDI

Sözlü şiddetin yanı sıra kadının, yerdeki şahsa defalarca tokat attığı, kafasına vurduğu, yüzüstü yatırıp sırtına bastığı ve tekmelediği anlar kameraya yansıyor. Videonun arka planında duyulan gülüşme sesleri ve odada bulunan bir bebek beşiği ise izleyenlerin tepkisini daha da artıran detaylar oldu.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Şiddetin dozunun giderek arttığı görüntüler sonrasında gözler yetkili mercilere çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıkları etiketleyerek, videodaki şahısların kimliklerinin tespit edilmesini ve "kasten yaralama" ile "hakaret" suçlarından adli işlem başlatılmasını talep ediyor.

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Son Dakika Sosyal Medya İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın - Son Dakika
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