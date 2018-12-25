Son Dakika Haberleri: İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 43'e Çıktı

İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 43'e Çıktı

42 dakika önce İlandır

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 43'e Çıktı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı önünde dün intihar saldırısı gerçekleştirildi. Başkentin doğusunda bulunan Bayındırlık Bakanlığı önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonrası, saldırganlardan bazıları Şehitler ve Engelliler Bakanlığı binasına girerek çalışanları rehin aldı. Diğer saldırganlar ise yerel güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahid Majroh, sağlık yetkililerinin saldırı bölgesinde 43 ceset ve 10 yaralıyı tespit edip ambulanslara taşıdığını söyledi. Majroh, hükümet binası içindeki çatışmalar sırasında 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 3 militanın ise öldürüldüğünü bildirdi. Afgan kuvvetleri dün gece operasyonu durdurmadan önce 350 sivili hükümet binasından tahliye etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

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